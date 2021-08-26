https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747324192.html

Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer

Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer - РИА Новости, 26.08.2021

Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer

Третья прививка Pfizer на 95% предотвращает заражение коронавирусом, и на 97% - развитие серьезных симптомов в случае заражения, сообщил со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:35

2021-08-26T12:35

2021-08-26T12:35

в мире

израиль

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3fc0dc4e02b7089afb302188e1ad48b0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Третья прививка Pfizer на 95% предотвращает заражение коронавирусом, и на 97% - развитие серьезных симптомов в случае заражения, сообщил со ссылкой на данные минздрава страны 12 канал израильского телевидения."Министерство здравоохранения сообщает, что через неделю после третьей вакцинации эффективность предотвращения заражения возрастает до 86%, а через 16 дней - до 95%. За это время также значительно улучшились шансы избежать серьезных симптомов, связанных с вирусом: эффективность 97% - очень важная статистика, которая может снизить нагрузку на больницы", - говорится в публикации 12 телеканала.Согласно статистике минздрава, опубликованной в четверг, третью прививку в Израиле сделали более 1 миллиона 673 тысяч человек. Израиль со вторника августа начал прививать граждан старше 30 лет третьей дозой вакцины от коронавируса, ранее третью прививку начали делать жителям страны в возрасте 40 лет и старше.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.Две прививки вакцины в Израиле получили более 5,45 миллиона, одной дозой прививались более 5,9 миллиона.

https://ria.ru/20210825/uchitelya-1747264249.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, коронавирус covid-19, коронавирус в россии