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Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer
Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer - РИА Новости, 26.08.2021
Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer
Третья прививка Pfizer на 95% предотвращает заражение коронавирусом, и на 97% - развитие серьезных симптомов в случае заражения, сообщил со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:35
2021-08-26T12:35
2021-08-26T12:35
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Третья прививка Pfizer на 95% предотвращает заражение коронавирусом, и на 97% - развитие серьезных симптомов в случае заражения, сообщил со ссылкой на данные минздрава страны 12 канал израильского телевидения."Министерство здравоохранения сообщает, что через неделю после третьей вакцинации эффективность предотвращения заражения возрастает до 86%, а через 16 дней - до 95%. За это время также значительно улучшились шансы избежать серьезных симптомов, связанных с вирусом: эффективность 97% - очень важная статистика, которая может снизить нагрузку на больницы", - говорится в публикации 12 телеканала.Согласно статистике минздрава, опубликованной в четверг, третью прививку в Израиле сделали более 1 миллиона 673 тысяч человек. Израиль со вторника августа начал прививать граждан старше 30 лет третьей дозой вакцины от коронавируса, ранее третью прививку начали делать жителям страны в возрасте 40 лет и старше.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.Две прививки вакцины в Израиле получили более 5,45 миллиона, одной дозой прививались более 5,9 миллиона.
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в мире, израиль, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer
Минздрав Израиля: эффективность третьей прививки Pfizer от COVID-19 составляет 95%
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости.
Третья прививка Pfizer
на 95% предотвращает заражение коронавирусом, и на 97% - развитие серьезных симптомов в случае заражения, сообщил со ссылкой на данные минздрава страны 12 канал израильского телевидения.
"Министерство здравоохранения сообщает, что через неделю после третьей вакцинации эффективность предотвращения заражения возрастает до 86%, а через 16 дней - до 95%. За это время также значительно улучшились шансы избежать серьезных симптомов, связанных с вирусом: эффективность 97% - очень важная статистика, которая может снизить нагрузку на больницы", - говорится в публикации 12 телеканала.
Согласно статистике минздрава, опубликованной в четверг, третью прививку в Израиле
сделали более 1 миллиона 673 тысяч человек. Израиль со вторника августа начал прививать граждан старше 30 лет третьей дозой вакцины от коронавируса, ранее третью прививку начали делать жителям страны в возрасте 40 лет и старше.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.
Две прививки вакцины в Израиле получили более 5,45 миллиона, одной дозой прививались более 5,9 миллиона.