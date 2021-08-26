https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747305602.html
Вакцина Pfizer повышает риск болезней сердца, показало исследование
Вакцина Pfizer повышает риск болезней сердца, показало исследование - РИА Новости, 26.08.2021
Вакцина Pfizer повышает риск болезней сердца, показало исследование
Применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, в частности, миокардита,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:01
2021-08-26T11:01
2021-08-26T11:01
распространение коронавируса
израиль
pfizer, inc.
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, в частности, миокардита, однако этот риск еще выше среди зараженных COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine.Израильские и американские ученые провели исследование с целью определить степень безопасности вакцины BNT162b2 mRNA компаний Pfizer/BioNTech, опираясь на данные крупнейшей медицинской организации Израиля Clalit Health Services. Они сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали это заболевание. Такое же исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19."В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек) ", - заявили авторы исследования.По словам ученых, риск этого потенциально серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом – 11 случаев на 100 тысяч человек.Кроме того, вакцина незначительно повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и других опасных заболеваний.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.
https://ria.ru/20210825/privivka-1747212273.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, pfizer, inc., коронавирус covid-19
Вакцина Pfizer повышает риск болезней сердца, показало исследование
Вакцина Pfizer незначительно повышает риск болезней сердца, показало исследование
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc
и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, в частности, миокардита, однако этот риск еще выше среди зараженных COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine.
Израильские и американские ученые провели исследование с целью определить степень безопасности вакцины BNT162b2 mRNA компаний Pfizer/BioNTech, опираясь на данные крупнейшей медицинской организации Израиля Clalit Health Services. Они сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали это заболевание. Такое же исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19.
"В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек) ", - заявили авторы исследования.
По словам ученых, риск этого потенциально серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом – 11 случаев на 100 тысяч человек.
Кроме того, вакцина незначительно повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и других опасных заболеваний.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле
20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.