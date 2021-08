https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747305602.html

Вакцина Pfizer повышает риск болезней сердца, показало исследование

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, в частности, миокардита, однако этот риск еще выше среди зараженных COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine.Израильские и американские ученые провели исследование с целью определить степень безопасности вакцины BNT162b2 mRNA компаний Pfizer/BioNTech, опираясь на данные крупнейшей медицинской организации Израиля Clalit Health Services. Они сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали это заболевание. Такое же исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19."В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек) ", - заявили авторы исследования.По словам ученых, риск этого потенциально серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом – 11 случаев на 100 тысяч человек.Кроме того, вакцина незначительно повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и других опасных заболеваний.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.

