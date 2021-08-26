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В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова
В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 26.08.2021
В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова
Коктейль Молотова бросили в офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве, о пострадавших не сообщается, сообщил телеканал "Перший... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:40
2021-08-26T16:40
2021-08-26T16:41
в мире
киев
верховная рада украины
людмила денисова
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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Коктейль Молотова бросили в офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве, о пострадавших не сообщается, сообщил телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый")."В Киеве в офис уполномоченного по правам человека бросили коктейль Молотова", - сообщается в Telegram-канале "Первого независимого".Также к посту присоединили видео, на котором видно пламя на крыльце здания.Как сообщил телеканал "Украина 24", человек, бросивший зажигательную смесь, задержан. О пострадавших пока не сообщается.После броска коктейля Молотова в здание офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве никто не пострадал, устанавливается ущерб от возгорания крыльца и двери, сообщила омбудсмен Людмила Денисова."Сегодня в 15.10 (совпадает с мск - ред.) в здание секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества", - сообщается в Telegram-канале омбудсмена.Продолжаются следственные действия.
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в мире, киев, верховная рада украины, людмила денисова
16:40 26.08.2021 (обновлено: 16:41 26.08.2021)
В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова
В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой бросили коктейль Молотова