https://ria.ru/20210826/ukraina-1747376659.html

В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова

В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 26.08.2021

В офис украинского омбудсмена бросили коктейль Молотова

Коктейль Молотова бросили в офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве, о пострадавших не сообщается, сообщил телеканал "Перший... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:40

2021-08-26T16:40

2021-08-26T16:41

в мире

киев

верховная рада украины

людмила денисова

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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Коктейль Молотова бросили в офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве, о пострадавших не сообщается, сообщил телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый")."В Киеве в офис уполномоченного по правам человека бросили коктейль Молотова", - сообщается в Telegram-канале "Первого независимого".Также к посту присоединили видео, на котором видно пламя на крыльце здания.Как сообщил телеканал "Украина 24", человек, бросивший зажигательную смесь, задержан. О пострадавших пока не сообщается.После броска коктейля Молотова в здание офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве никто не пострадал, устанавливается ущерб от возгорания крыльца и двери, сообщила омбудсмен Людмила Денисова."Сегодня в 15.10 (совпадает с мск - ред.) в здание секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества", - сообщается в Telegram-канале омбудсмена.Продолжаются следственные действия.

https://ria.ru/20210711/gaydukevich-1740824302.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, верховная рада украины, людмила денисова