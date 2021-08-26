https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747361825.html

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом - РИА Новости, 26.08.2021

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:38

2021-08-26T15:38

2021-08-26T15:38

происшествия

нягань

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в беседе с URA.ru рассказала одна из жительниц города.Журналисты обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" группу частного дошкольного учреждения, на которую подписан Бережной. Последняя запись в сообществе датируется 2012 годом.Ранее волонтеры при поддержке полиции и СК нашли на берегу озера Оброчное тело девочки, которая ушла 30 июня из дома на улице Судостроителей в Тюмени. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.В результате следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать сорокалетнего Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве школьницы. Утром 30 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и убил. Бережной хранил ее тело в холодильнике в течение нескольких дней, а затем упаковал в коробку, которую нашел на своем рабочем месте в мебельном цехе. Через некоторое время он спрятал картонное изделие с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где его позже и обнаружили волонтеры.В Следственном комитете отметили, что с 2008 по 2011 год подозреваемый работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году. СК попросил арестовать Бережного, вскоре ему планируют предъявить обвинение. Как ранее сообщили в МВД, его ДНК совпало с образцами, изъятыми с тела девочки.

https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html

https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html

нягань

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нягань, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, убийство девочки в тюмени