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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом - РИА Новости, 26.08.2021
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:38
2021-08-26T15:38
происшествия
нягань
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в беседе с URA.ru рассказала одна из жительниц города.Журналисты обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" группу частного дошкольного учреждения, на которую подписан Бережной. Последняя запись в сообществе датируется 2012 годом.Ранее волонтеры при поддержке полиции и СК нашли на берегу озера Оброчное тело девочки, которая ушла 30 июня из дома на улице Судостроителей в Тюмени. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.В результате следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать сорокалетнего Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве школьницы. Утром 30 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и убил. Бережной хранил ее тело в холодильнике в течение нескольких дней, а затем упаковал в коробку, которую нашел на своем рабочем месте в мебельном цехе. Через некоторое время он спрятал картонное изделие с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где его позже и обнаружили волонтеры.В Следственном комитете отметили, что с 2008 по 2011 год подозреваемый работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году. СК попросил арестовать Бережного, вскоре ему планируют предъявить обвинение. Как ранее сообщили в МВД, его ДНК совпало с образцами, изъятыми с тела девочки.
https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
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происшествия, нягань, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, убийство девочки в тюмени
15:38 26.08.2021
 
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом

URA: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в беседе с URA.ru рассказала одна из жительниц города.
"Он снимал у моего знакомого гараж, в котором хранил столики, стульчики и прочее. В 2016 году гараж снимал месяцев семь, но рассчитался только за три. Потом слился и перестал отвечать на звонки", — уточнила она.
Журналисты обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" группу частного дошкольного учреждения, на которую подписан Бережной. Последняя запись в сообществе датируется 2012 годом.
Ранее волонтеры при поддержке полиции и СК нашли на берегу озера Оброчное тело девочки, которая ушла 30 июня из дома на улице Судостроителей в Тюмени. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.
Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 21:07
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
В результате следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать сорокалетнего Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве школьницы. Утром 30 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и убил. Бережной хранил ее тело в холодильнике в течение нескольких дней, а затем упаковал в коробку, которую нашел на своем рабочем месте в мебельном цехе. Через некоторое время он спрятал картонное изделие с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где его позже и обнаружили волонтеры.
В Следственном комитете отметили, что с 2008 по 2011 год подозреваемый работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году. СК попросил арестовать Бережного, вскоре ему планируют предъявить обвинение. Как ранее сообщили в МВД, его ДНК совпало с образцами, изъятыми с тела девочки.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 12:30
В Тюмени начали служебную проверку руководителя регионального управления СК
 
ПроисшествияНяганьСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округУбийство девочки в Тюмени
 
 
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