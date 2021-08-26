https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747361825.html
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом - РИА Новости, 26.08.2021
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:38
2021-08-26T15:38
2021-08-26T15:38
происшествия
нягань
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в беседе с URA.ru рассказала одна из жительниц города.Журналисты обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" группу частного дошкольного учреждения, на которую подписан Бережной. Последняя запись в сообществе датируется 2012 годом.Ранее волонтеры при поддержке полиции и СК нашли на берегу озера Оброчное тело девочки, которая ушла 30 июня из дома на улице Судостроителей в Тюмени. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.В результате следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать сорокалетнего Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве школьницы. Утром 30 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и убил. Бережной хранил ее тело в холодильнике в течение нескольких дней, а затем упаковал в коробку, которую нашел на своем рабочем месте в мебельном цехе. Через некоторое время он спрятал картонное изделие с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где его позже и обнаружили волонтеры.В Следственном комитете отметили, что с 2008 по 2011 год подозреваемый работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году. СК попросил арестовать Бережного, вскоре ему планируют предъявить обвинение. Как ранее сообщили в МВД, его ДНК совпало с образцами, изъятыми с тела девочки.
https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нягань, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, убийство девочки в тюмени
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом
URA: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени владел частным детским садом
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной владел частным детским садом в Нягани
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в беседе с URA.ru
рассказала одна из жительниц города.
"Он снимал у моего знакомого гараж, в котором хранил столики, стульчики и прочее. В 2016 году гараж снимал месяцев семь, но рассчитался только за три. Потом слился и перестал отвечать на звонки", — уточнила она.
Журналисты обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" группу частного дошкольного учреждения, на которую подписан Бережной. Последняя запись в сообществе датируется 2012 годом.
Ранее волонтеры при поддержке полиции и СК
нашли на берегу озера Оброчное тело девочки, которая ушла 30 июня из дома на улице Судостроителей в Тюмени
. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.
В результате следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать сорокалетнего Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве школьницы. Утром 30 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и убил. Бережной хранил ее тело в холодильнике в течение нескольких дней, а затем упаковал в коробку, которую нашел на своем рабочем месте в мебельном цехе. Через некоторое время он спрятал картонное изделие с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где его позже и обнаружили волонтеры.
В Следственном комитете отметили, что с 2008 по 2011 год подозреваемый работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году. СК попросил арестовать Бережного, вскоре ему планируют предъявить обвинение. Как ранее сообщили в МВД, его ДНК совпало с образцами, изъятыми с тела девочки.