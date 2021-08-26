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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/turtsiya-1747318737.html
В Анкару прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военными
В Анкару прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военными - РИА Новости, 26.08.2021
В Анкару прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военными
Самолет с первыми вывезенными из Афганистана 345 турецкими военными приземлился в Анкаре, сообщили РИА Новости в авиакомпании Turkish Airlines. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:11
2021-08-26T12:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
анкара
сша
талибан
turkish airlines
минобороны турции
россия
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Самолет с первыми вывезенными из Афганистана 345 турецкими военными приземлился в Анкаре, сообщили РИА Новости в авиакомпании Turkish Airlines.Накануне минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210825/erdogan-1747264088.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747072133.html
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в мире, анкара, сша, талибан, turkish airlines, минобороны турции, россия
12:11 26.08.2021
 
В Анкару прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военными

В Анкаре приземлился самолет с первыми вывезенными из Афганистана 345 турецкими военными

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Самолет с первыми вывезенными из Афганистана 345 турецкими военными приземлился в Анкаре, сообщили РИА Новости в авиакомпании Turkish Airlines.
Накануне минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 20:55Захват власти в Афганистане талибами
Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов
Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане.
"Самолет с 345 турецкими военными, вывезенными из Афганистана, приземлился в Анкаре", - сказал представитель авиакомпании. Он добавил, что самолет прибыл из Исламабада, куда были первоначально вывезены турецкие военные из Афганистана.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:34
Талибы не хотят видеть турецких солдат в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАнкараСШАТалибанTurkish AirlinesМинобороны ТурцииРоссия
 
 
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