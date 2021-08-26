В Анкару прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военными
В Анкаре приземлился самолет с первыми вывезенными из Афганистана 345 турецкими военными
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Самолет с первыми вывезенными из Афганистана 345 турецкими военными приземлился в Анкаре, сообщили РИА Новости в авиакомпании Turkish Airlines.
Накануне минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.
Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане.
"Самолет с 345 турецкими военными, вывезенными из Афганистана, приземлился в Анкаре", - сказал представитель авиакомпании. Он добавил, что самолет прибыл из Исламабада, куда были первоначально вывезены турецкие военные из Афганистана.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
24 августа, 17:34Талибы не хотят видеть турецких солдат в Афганистане