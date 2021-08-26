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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210826/tseny-1747358606.html
Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты
Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты - РИА Новости, 26.08.2021
Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты
Механизмы не административного характера позволили в Рязанской области остановить рост цен на продукты, заявил губернатор Николай Любимов в ходе прямой линии с... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:23
2021-08-26T15:23
рязанская область
экономика
рязанская область
владимир путин
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Механизмы не административного характера позволили в Рязанской области остановить рост цен на продукты, заявил губернатор Николай Любимов в ходе прямой линии с жителями региона.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.Прямая линия губернатора Рязанской области Николая Любимова состоялась в четверг, 26 августа. Общение с губернатором впервые проходило сразу на трех эфирных площадках: региональном телеканале, радиостанции, а также в интернете – в официальной группе "Рязанская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Один из вопросов, заданных главе региона, касался сдерживания цен на продукты питания. Как отметил Любимов, контролировать ценообразование простым волевым решением нельзя. Это может привести лишь к полному исчезновению продуктов с прилавков."У нас есть механизмы не административного характера, которые мы можем задействовать, чтобы повлиять на цены, и мы их, действительно, внедряем. Например, если говорить о "борщевом наборе", выработаны соответствующие меры воздействия на цены: в регионе организовано 88 мест для ярмарочной торговли. Что характерно, приезжают туда не перекупщики, а производители, в первую очередь, из нашей области, а также из средней полосы России. Мы видим, что цены на "борщевой набор" росли, а сейчас они снижаются", - сказал Любимов.По данным правительства области, подорожание связано с сезонным фактором и "смещением" сроков созревания некоторых видов овощей. В настоящее время ситуация стабилизируется, и уровень цен на эту группу товаров в Рязанской области намного ниже, чем в целом по России и в ЦФО: от 4% до 14%.Практика взаимодействия главы региона с жителями Рязанской области в рамках прямого эфира была введена еще в 2017 году и, по оценке Любимова, показала свою эффективность. По словам губернатора, прямая линия служит еще одним хорошим форматом работы по укреплению диалога между властью и людьми в регионе.
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экономика, рязанская область, владимир путин, николай любимов, россия
15:23 26.08.2021
 
Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты

Глава Рязанской области Любимов: принятые меры остановили рост цен на продукты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Механизмы не административного характера позволили в Рязанской области остановить рост цен на продукты, заявил губернатор Николай Любимов в ходе прямой линии с жителями региона.
Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.
Прямая линия губернатора Рязанской области Николая Любимова состоялась в четверг, 26 августа. Общение с губернатором впервые проходило сразу на трех эфирных площадках: региональном телеканале, радиостанции, а также в интернете – в официальной группе "Рязанская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 16:35Рязанская область
Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области
Один из вопросов, заданных главе региона, касался сдерживания цен на продукты питания. Как отметил Любимов, контролировать ценообразование простым волевым решением нельзя. Это может привести лишь к полному исчезновению продуктов с прилавков.
"У нас есть механизмы не административного характера, которые мы можем задействовать, чтобы повлиять на цены, и мы их, действительно, внедряем. Например, если говорить о "борщевом наборе", выработаны соответствующие меры воздействия на цены: в регионе организовано 88 мест для ярмарочной торговли. Что характерно, приезжают туда не перекупщики, а производители, в первую очередь, из нашей области, а также из средней полосы России. Мы видим, что цены на "борщевой набор" росли, а сейчас они снижаются", - сказал Любимов.
По данным правительства области, подорожание связано с сезонным фактором и "смещением" сроков созревания некоторых видов овощей. В настоящее время ситуация стабилизируется, и уровень цен на эту группу товаров в Рязанской области намного ниже, чем в целом по России и в ЦФО: от 4% до 14%.
Практика взаимодействия главы региона с жителями Рязанской области в рамках прямого эфира была введена еще в 2017 году и, по оценке Любимова, показала свою эффективность. По словам губернатора, прямая линия служит еще одним хорошим форматом работы по укреплению диалога между властью и людьми в регионе.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:59Рязанская область
Любимов поручил обеспечить жителей Рязанской области чистой водой
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьВладимир ПутинНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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