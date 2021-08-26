https://ria.ru/20210826/tseny-1747358606.html

Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты

Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты - РИА Новости, 26.08.2021

Власти Рязанской области рассказали о регулировании цен на продукты

Механизмы не административного характера позволили в Рязанской области остановить рост цен на продукты, заявил губернатор Николай Любимов в ходе прямой линии с... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:23

2021-08-26T15:23

2021-08-26T15:23

рязанская область

экономика

рязанская область

владимир путин

николай любимов

россия

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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Механизмы не административного характера позволили в Рязанской области остановить рост цен на продукты, заявил губернатор Николай Любимов в ходе прямой линии с жителями региона.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.Прямая линия губернатора Рязанской области Николая Любимова состоялась в четверг, 26 августа. Общение с губернатором впервые проходило сразу на трех эфирных площадках: региональном телеканале, радиостанции, а также в интернете – в официальной группе "Рязанская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Один из вопросов, заданных главе региона, касался сдерживания цен на продукты питания. Как отметил Любимов, контролировать ценообразование простым волевым решением нельзя. Это может привести лишь к полному исчезновению продуктов с прилавков."У нас есть механизмы не административного характера, которые мы можем задействовать, чтобы повлиять на цены, и мы их, действительно, внедряем. Например, если говорить о "борщевом наборе", выработаны соответствующие меры воздействия на цены: в регионе организовано 88 мест для ярмарочной торговли. Что характерно, приезжают туда не перекупщики, а производители, в первую очередь, из нашей области, а также из средней полосы России. Мы видим, что цены на "борщевой набор" росли, а сейчас они снижаются", - сказал Любимов.По данным правительства области, подорожание связано с сезонным фактором и "смещением" сроков созревания некоторых видов овощей. В настоящее время ситуация стабилизируется, и уровень цен на эту группу товаров в Рязанской области намного ниже, чем в целом по России и в ЦФО: от 4% до 14%.Практика взаимодействия главы региона с жителями Рязанской области в рамках прямого эфира была введена еще в 2017 году и, по оценке Любимова, показала свою эффективность. По словам губернатора, прямая линия служит еще одним хорошим форматом работы по укреплению диалога между властью и людьми в регионе.

https://ria.ru/20210812/ekonomika-1745503921.html

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экономика, рязанская область, владимир путин, николай любимов, россия