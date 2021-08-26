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Тверская область
https://ria.ru/20210826/transport-1747424455.html
Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе
Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе - РИА Новости, 26.08.2021
Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:47
2021-08-26T20:47
тверская область
торжок
кимры
ржев
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой транспортной модели, сообщает пресс-служба регионального правительства."По просьбам жителей принято решение о запуске автобусов "Транспорта Верхневолжья" на территории Торжокской агломерации", – сказал глава региона.Он также отметил, что принято решение усилить темпы газификации Торжка и Торжокского района.Автобусы новой транспортной модели, которая работает в Твери с начала 2020 года, с 3 июля 2021 года начали курсировать по Старице, Ржеву, Кимрам и Зубцову. Областной перевозчик "Транспорт Верхневолжья" планирует прийти и в другие муниципалитеты регионы, отметили в пресс-службе.
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торжок, кимры, ржев, игорь руденя
20:47 26.08.2021
 

Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе

© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой транспортной модели, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По просьбам жителей принято решение о запуске автобусов "Транспорта Верхневолжья" на территории Торжокской агломерации", – сказал глава региона.
Он также отметил, что принято решение усилить темпы газификации Торжка и Торжокского района.
"Самый главный вопрос – газификация области. Видим очень высокий запрос на бесплатное подключение к газу домовладений. Поэтому решили в разы увеличить объемы газификации в Торжокском районе", - сказал Руденя.
Автобусы новой транспортной модели, которая работает в Твери с начала 2020 года, с 3 июля 2021 года начали курсировать по Старице, Ржеву, Кимрам и Зубцову. Областной перевозчик "Транспорт Верхневолжья" планирует прийти и в другие муниципалитеты регионы, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьТоржокКимрыРжевИгорь Руденя
 
 
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