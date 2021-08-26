https://ria.ru/20210826/transport-1747424455.html

Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе

Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе - РИА Новости, 26.08.2021

Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:47

2021-08-26T20:47

2021-08-26T20:47

тверская область

торжок

кимры

ржев

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой транспортной модели, сообщает пресс-служба регионального правительства."По просьбам жителей принято решение о запуске автобусов "Транспорта Верхневолжья" на территории Торжокской агломерации", – сказал глава региона.Он также отметил, что принято решение усилить темпы газификации Торжка и Торжокского района.Автобусы новой транспортной модели, которая работает в Твери с начала 2020 года, с 3 июля 2021 года начали курсировать по Старице, Ржеву, Кимрам и Зубцову. Областной перевозчик "Транспорт Верхневолжья" планирует прийти и в другие муниципалитеты регионы, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210518/model-1732850910.html

торжок

кимры

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торжок, кимры, ржев, игорь руденя