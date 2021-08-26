Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/transplantatsiya-1747285868.html
В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек
В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек - РИА Новости, 26.08.2021
В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек
Врачи в Приморье впервые провели две операции по трансплантации почек местным жителям, они прошли успешно, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:22
2021-08-26T08:22
общество
приморский край
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_392512c5a4afa1e3ad8c7eee7885e0a5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Врачи в Приморье впервые провели две операции по трансплантации почек местным жителям, они прошли успешно, сообщает краевое правительство."Впервые в Приморье выполнены две операции по трансплантации почки жителям края. Их провели накануне, 25 августа, врачи центра трансплантации и органного донорства, организованного на базе Приморской краевой клинической больницы №1. Приморье стало вторым регионом на Дальнем Востоке, где делают подобные операции", - говорится в сообщении.Первая операция длилась несколько часов и успешно завершилась ранним утром 25 августа, сразу же за ней последовала вторая. По данным врачей, состояние обоих пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медиков. Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров.Работа по подготовке к подобным операциям в Приморье началась в прошлом году, центр начали оснащать необходимым оборудованием. В начале этого года группа хирургов, анестезиологов, реаниматологов и сосудистых хирургов больницы прошла обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.Во время первых операций приморских врачей поддерживал врач-хирург Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Денис Куковякин.По данным властей, сегодня в листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Свыше 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20210608/vrachi-1736129607.html
https://ria.ru/20210715/transplantatsiya-1741348585.html
приморский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cea87410df225c1de8766f1e02f8d7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, приморский край, дальний восток
08:22 26.08.2021
 
В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек

Врачи в Приморье впервые провели две операции по трансплантации почек местным жителям

© РИА Новости / Кирилл ШипицинОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Врачи в Приморье впервые провели две операции по трансплантации почек местным жителям, они прошли успешно, сообщает краевое правительство.
"Впервые в Приморье выполнены две операции по трансплантации почки жителям края. Их провели накануне, 25 августа, врачи центра трансплантации и органного донорства, организованного на базе Приморской краевой клинической больницы №1. Приморье стало вторым регионом на Дальнем Востоке, где делают подобные операции", - говорится в сообщении.
Хирурги проводят операцию - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 13:29Хорошие новости
Архангельские врачи смогут проводить операции по трансплантации печени
Первая операция длилась несколько часов и успешно завершилась ранним утром 25 августа, сразу же за ней последовала вторая. По данным врачей, состояние обоих пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медиков. Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров.
Работа по подготовке к подобным операциям в Приморье началась в прошлом году, центр начали оснащать необходимым оборудованием. В начале этого года группа хирургов, анестезиологов, реаниматологов и сосудистых хирургов больницы прошла обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.
Во время первых операций приморских врачей поддерживал врач-хирург Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Денис Куковякин.
"Востребованность в таких операциях в Приморье есть. Поэтому успешное начало работы центра трансплантации и органного донорства положительно скажется на качестве и доступности оказания медицинской помощи жителям края", – сказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным властей, сегодня в листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Свыше 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 11:35
В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации
 
ОбществоПриморский крайДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Из Кабула эвакуировали 360 россиян
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Лента новостейМолния