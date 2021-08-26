https://ria.ru/20210826/transplantatsiya-1747285868.html

В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек

В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек - РИА Новости, 26.08.2021

В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек

Врачи в Приморье впервые провели две операции по трансплантации почек местным жителям, они прошли успешно, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:22

2021-08-26T08:22

2021-08-26T08:22

общество

приморский край

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Врачи в Приморье впервые провели две операции по трансплантации почек местным жителям, они прошли успешно, сообщает краевое правительство."Впервые в Приморье выполнены две операции по трансплантации почки жителям края. Их провели накануне, 25 августа, врачи центра трансплантации и органного донорства, организованного на базе Приморской краевой клинической больницы №1. Приморье стало вторым регионом на Дальнем Востоке, где делают подобные операции", - говорится в сообщении.Первая операция длилась несколько часов и успешно завершилась ранним утром 25 августа, сразу же за ней последовала вторая. По данным врачей, состояние обоих пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медиков. Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров.Работа по подготовке к подобным операциям в Приморье началась в прошлом году, центр начали оснащать необходимым оборудованием. В начале этого года группа хирургов, анестезиологов, реаниматологов и сосудистых хирургов больницы прошла обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.Во время первых операций приморских врачей поддерживал врач-хирург Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Денис Куковякин.По данным властей, сегодня в листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Свыше 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20210608/vrachi-1736129607.html

https://ria.ru/20210715/transplantatsiya-1741348585.html

приморский край

дальний восток

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общество, приморский край, дальний восток