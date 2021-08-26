https://ria.ru/20210826/torgovlya-1747290604.html

РБК: брокеры спрогнозировали отказ от импорта через "белорусский" коридор

РБК: брокеры спрогнозировали отказ от импорта через "белорусский" коридор - РИА Новости, 26.08.2021

РБК: брокеры спрогнозировали отказ от импорта через "белорусский" коридор

Участники рынка предрекли массовый отказ от использования "белорусского" коридора для импорта товаров в Россию после отмены Минском нулевого НДС, пишет РБК. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:20

2021-08-26T09:20

2021-08-26T12:44

экономика

белоруссия

минск

евросоюз

министерство сельского хозяйства белоруссии

россия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Участники рынка предрекли массовый отказ от использования "белорусского" коридора для импорта товаров в Россию после отмены Минском нулевого НДС, пишет РБК.В частности, президент таможенного представителя "КВТ Сервис" Юлия Шленская заявила, что раньше российские предприниматели привлекали местных операторов для ввоза товаров через Белоруссию. За счет этого они могли отсрочить выплату НДС и не изымать средства из оборота на отчисление налогов. Теперь использование такой схемы невозможно. По словам Шленской, ситуация сыграет на руку официальным компаниям-посредникам, способствующим импорту.В свою очередь, гендиректор компании "Универсальные грузовые решения" Сергей Мартьянов считает, что с осени от "белорусского" коридора могут отказаться до 70 процентов российских предпринимателей."Это была "серая" схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и тому подобное. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка", — отметил Мартьянов. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации отечественные перевозчики окажутся в выгодном положении, а белорусские могут понести потери, так как весь грузопоток с сентября достанется россиянам.По словам коммерческого директора логистического оператора ГК AKFA Алексея Чернышева, белорусские таможенники "не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть". Однако отмена Минском льготы по НДС поможет импортерам, работающим в правовом поле, снизить конкуренцию с менее добросовестными поставщиками, подчеркнул Чернышев.Ранее глава Министерства сельского хозяйства Белоруссии Иван Крупко заявил, что Минск готов перенаправить экспорт продуктов питания на рынки Китая и России, если Евросоюз продолжит ужесточать санкции против республики. В случае усиления давления республика "безболезненно перейдет" на схожие меры, сказал министр.

https://ria.ru/20210314/belorussiya-1601176539.html

https://ria.ru/20210813/udobrenie-1745662225.html

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экономика, белоруссия, минск, евросоюз, министерство сельского хозяйства белоруссии, россия