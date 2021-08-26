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В Чувашии передали в суд дело мужчины, удерживавшего знакомую в заложницах
В Чувашии передали в суд дело мужчины, удерживавшего знакомую в заложницах - РИА Новости, 26.08.2021
В Чувашии передали в суд дело мужчины, удерживавшего знакомую в заложницах
Житель Чувашии, удерживавший в заложницах свою подругу и угрожавший полицейским ружьём, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:46
2021-08-26T12:46
происшествия
чувашская республика (чувашия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Житель Чувашии, удерживавший в заложницах свою подругу и угрожавший полицейским ружьём, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По версии следствия, проведенного СУ СКР по Чувашии, обвиняемый в период с 14 августа по 7 октября 2020 года, находясь в жилом доме в деревне Шоркассы Аликовского района, неоднократно угрожал своей знакомой убийством."Днем 7 октября 2020 года после очередного факта угроз на место преступления приехали два сотрудника полиции, однако обвиняемый потребовал у полицейских не вмешиваться в происходящее и покинуть территорию домовладения. Свои слова он "подкрепил" угрозами возможности применения в отношении сотрудников полиции насилия, в том числе с помощью имевшегося ружья", - говорится в сообщении.Затем, сообщает прокуратура республики, обвиняемый приставил к горлу своей сожительницы нож и потребовал у сотрудников полиции покинуть его домовладение и дать ему уйти. После этого он, продолжая удерживать свою сожительницу, держа нож у её шеи, стал отходить в сторону лесопосадок, высказывая угрозы убийством, если ему попытаются помешать. Отойдя на расстояние около 250 метров от дома, он оттолкнул заложницу и попытался скрыться, однако вскоре был обнаружен и задержан.В ходе предварительного следствия злоумышленник был взят под стражу."Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Аликовского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 206 (захват заложника, с применением предмета в качестве оружия), частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) – 3 эпизода", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что за совершение наиболее тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.После изучения материалов уголовного дела прокуратурой Чувашии принято решение о направлении его для рассмотрения по существу по подсудности в Центральный окружной военный суд.
https://ria.ru/20210323/zakhvat-1602428033.html
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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия
12:46 26.08.2021
 
В Чувашии передали в суд дело мужчины, удерживавшего знакомую в заложницах

Житель Чувашии, удерживавший знакомую в заложницах и угрожавший убийством, предстанет перед судом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Житель Чувашии, удерживавший в заложницах свою подругу и угрожавший полицейским ружьём, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, проведенного СУ СКР по Чувашии, обвиняемый в период с 14 августа по 7 октября 2020 года, находясь в жилом доме в деревне Шоркассы Аликовского района, неоднократно угрожал своей знакомой убийством.
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"Днем 7 октября 2020 года после очередного факта угроз на место преступления приехали два сотрудника полиции, однако обвиняемый потребовал у полицейских не вмешиваться в происходящее и покинуть территорию домовладения. Свои слова он "подкрепил" угрозами возможности применения в отношении сотрудников полиции насилия, в том числе с помощью имевшегося ружья", - говорится в сообщении.
Затем, сообщает прокуратура республики, обвиняемый приставил к горлу своей сожительницы нож и потребовал у сотрудников полиции покинуть его домовладение и дать ему уйти. После этого он, продолжая удерживать свою сожительницу, держа нож у её шеи, стал отходить в сторону лесопосадок, высказывая угрозы убийством, если ему попытаются помешать. Отойдя на расстояние около 250 метров от дома, он оттолкнул заложницу и попытался скрыться, однако вскоре был обнаружен и задержан.
В ходе предварительного следствия злоумышленник был взят под стражу.
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"Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Аликовского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 206 (захват заложника, с применением предмета в качестве оружия), частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) – 3 эпизода", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что за совершение наиболее тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
После изучения материалов уголовного дела прокуратурой Чувашии принято решение о направлении его для рассмотрения по существу по подсудности в Центральный окружной военный суд.
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