https://ria.ru/20210826/soldat-1747421360.html
Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле
Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле
Пентагон подтверждает гибель военнослужащих США от атаки близ аэропорта Кабула, число погибших среди американских военных и общее число пострадавших в атаке... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:24
2021-08-26T20:24
2021-08-26T21:04
в мире
взрыв
аэропорт
кабул (город)
министерство обороны сша
захват власти в афганистане талибами
сша
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747193940_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_810e23d6837ff6538750b51b21aca683.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пентагон подтверждает гибель военнослужащих США от атаки близ аэропорта Кабула, число погибших среди американских военных и общее число пострадавших в атаке пока не сообщается.Ранее СМИ со ссылкой представителей властей США сообщали, что четверо американских морпехов убиты в результате атаки у аэропорта, трое ранены."Мы можем подтвердить, что ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, жертвы есть и среди граждан Афганистана, также есть пострадавшие среди американских военных. Пентагон выразил соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев избегать района аэропорта и немедленно покинуть ближайшую территорию.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747418781.html
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747394634.html
кабул (город)
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747193940_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47ff4e3f42d2ba5464d67dab3305c759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, взрыв, аэропорт, кабул (город), министерство обороны сша, сша, афганистан, джон кирби, россия
20:24 26.08.2021 (обновлено: 21:04 26.08.2021)
Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле
Представитель Пентагона Кирби подтвердил гибель американских солдат из-за взрывов в Кабуле