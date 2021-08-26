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Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле

Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

Пентагон подтвердил гибель американских солдат из-за взрыва в Кабуле

Пентагон подтверждает гибель военнослужащих США от атаки близ аэропорта Кабула, число погибших среди американских военных и общее число пострадавших в атаке... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:24

2021-08-26T20:24

2021-08-26T21:04

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кабул (город)

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захват власти в афганистане талибами

сша

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пентагон подтверждает гибель военнослужащих США от атаки близ аэропорта Кабула, число погибших среди американских военных и общее число пострадавших в атаке пока не сообщается.Ранее СМИ со ссылкой представителей властей США сообщали, что четверо американских морпехов убиты в результате атаки у аэропорта, трое ранены."Мы можем подтвердить, что ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, жертвы есть и среди граждан Афганистана, также есть пострадавшие среди американских военных. Пентагон выразил соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев избегать района аэропорта и немедленно покинуть ближайшую территорию.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747418781.html

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кабул (город)

сша

афганистан

россия

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в мире, взрыв, аэропорт, кабул (город), министерство обороны сша, сша, афганистан, джон кирби, россия