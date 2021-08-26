https://ria.ru/20210826/sobyanin-1747290149.html

В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств

В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств

Власти Москвы в 2022 году увеличат расходы на закупку современных лекарств и обеспечат ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:15

2021-08-26T09:15

2021-08-26T09:27

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Москвы в 2022 году увеличат расходы на закупку современных лекарств и обеспечат ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг."С 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака – мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний. Современные лекарства от рака очень дорогие. Стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тысяч рублей. Чтобы обеспечить этими препаратами москвичей, в 2019 году мы увеличили расходы на лекарства примерно в 2 раза, и сегодня тратим более 33 млрд рублей в год.... Поэтому в 2022 году мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака", - написал мэр в личном блоге.Он отметил, что для определения оптимальной тактики лечения и подбора индивидуальной лекарственной терапии необходимо провести сложнейшие анализы. Чтобы решить эту задачу, в онкологических клиниках Москвы были развернуты 6 централизованных патоморфологических лабораторий.По его словам, на меланому, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия. За 2 года почти 55 тысяч пациентов получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.

https://ria.ru/20210806/lekarstva-1744660606.html

https://ria.ru/20210803/sobyanin-1744208328.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество