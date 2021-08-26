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В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств
В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств
Власти Москвы в 2022 году увеличат расходы на закупку современных лекарств и обеспечат ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:15
2021-08-26T09:27
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Москвы в 2022 году увеличат расходы на закупку современных лекарств и обеспечат ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг."С 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака – мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний. Современные лекарства от рака очень дорогие. Стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тысяч рублей. Чтобы обеспечить этими препаратами москвичей, в 2019 году мы увеличили расходы на лекарства примерно в 2 раза, и сегодня тратим более 33 млрд рублей в год.... Поэтому в 2022 году мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака", - написал мэр в личном блоге.Он отметил, что для определения оптимальной тактики лечения и подбора индивидуальной лекарственной терапии необходимо провести сложнейшие анализы. Чтобы решить эту задачу, в онкологических клиниках Москвы были развернуты 6 централизованных патоморфологических лабораторий.По его словам, на меланому, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия. За 2 года почти 55 тысяч пациентов получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.
https://ria.ru/20210806/lekarstva-1744660606.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество
09:15 26.08.2021 (обновлено: 09:27 26.08.2021)
 
В Москве в 2022 году увеличат расходы на закупку лекарств

Мэр Москвы Собянин: нуждающихся москвичей обеспечат современными лекарствами по десяти локализациям рака

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Москвы в 2022 году увеличат расходы на закупку современных лекарств и обеспечат ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"С 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака – мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний. Современные лекарства от рака очень дорогие. Стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тысяч рублей. Чтобы обеспечить этими препаратами москвичей, в 2019 году мы увеличили расходы на лекарства примерно в 2 раза, и сегодня тратим более 33 млрд рублей в год.... Поэтому в 2022 году мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака", - написал мэр в личном блоге.
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Он отметил, что для определения оптимальной тактики лечения и подбора индивидуальной лекарственной терапии необходимо провести сложнейшие анализы. Чтобы решить эту задачу, в онкологических клиниках Москвы были развернуты 6 централизованных патоморфологических лабораторий.
"Только за прошлый год эти лаборатории провели более 400 тысяч морфологических исследований и порядка 100 тысяч имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований новообразований. Всего несколько лет назад количество подобных исследований в Москве исчислялось несколькими сотнями в год", - рассказал Собянин.
По его словам, на меланому, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия. За 2 года почти 55 тысяч пациентов получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.
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