https://ria.ru/20210826/slovakiya-1747422276.html

В Словакии четыре человека умерли после вакцинации

В Словакии четыре человека умерли после вакцинации - РИА Новости, 26.08.2021

В Словакии четыре человека умерли после вакцинации

В Словакии среди 8,2 тысячи случаев побочных явлений, связанных с прививками от COVID-19, зарегистрированы четыре смертельных исхода, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:30

2021-08-26T20:30

2021-08-26T20:30

распространение коронавируса

в мире

словакия

johnson & johnson

astrazeneca

коронавирусы

вакцины

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_fce7e4b2fe3dca984019374c9411613c.jpg

ПРАГА, 26 авг - РИА Новости. В Словакии среди 8,2 тысячи случаев побочных явлений, связанных с прививками от COVID-19, зарегистрированы четыре смертельных исхода, говорится в сообщении Государственного института по контролю лекарств, опубликованном в четверг на сайте института."В связи с вакцинаций против коронавируса институт зарегистрировал 8286 сообщений о предполагаемых побочных явлениях, из которых 890 носят серьезный характер, в том числе зафиксированы четыре смертельных случая", - говорится в сообщении.Из четырех смертельных случаев два связаны с прививками вакциной AstraZeneca и по одному - с вакцинацией Pfizer/BioNTech и Moderna.В целом по вакцине Pfizer/BioNTech поступили 472 сообщения о серьезных побочных реакциях, в частности, о стойком повышении артериального давления, инсульте, инфаркте миокарда, артрите, перикардите и гипертоническом кризе.По вакцине Moderna институт располагает сообщениями о 89 серьезных реакциях, сопровождавших прививки, в число которых входят временный паралич, стойкое повышение кровяного давления, тромбоз, потеря сознания, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии.По вакцине AstraZeneca получено 294 сообщения о серьезных реакциях после прививок. Наиболее распространенными случаями были кратковременная потеря сознания, тромбоз, парез лицевого нерва, припадки у пациентов, лечившихся от эпилепсии, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз.По вакцине Johnson & Johnson зафиксировано 27 серьезных случаев, включая потерю сознания, галлюцинации и гиперпирексию.По российской вакцине "Спутник V" отмечены лишь два серьезных сообщения: о стойком повышении артериального давления и флеботромбозе.По данным минздрава республики на утро четверга, первую прививку от коронавируса в пятимиллионной Словакии получили 2,36 миллиона человек, вторую - 2,14 миллиона человек.

https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746132083.html

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745030384.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, словакия, johnson & johnson, astrazeneca , коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19