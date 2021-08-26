https://ria.ru/20210826/slovakiya-1747422276.html
В Словакии четыре человека умерли после вакцинации
В Словакии четыре человека умерли после вакцинации - РИА Новости, 26.08.2021
В Словакии четыре человека умерли после вакцинации
В Словакии среди 8,2 тысячи случаев побочных явлений, связанных с прививками от COVID-19, зарегистрированы четыре смертельных исхода, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:30
2021-08-26T20:30
2021-08-26T20:30
распространение коронавируса
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ПРАГА, 26 авг - РИА Новости. В Словакии среди 8,2 тысячи случаев побочных явлений, связанных с прививками от COVID-19, зарегистрированы четыре смертельных исхода, говорится в сообщении Государственного института по контролю лекарств, опубликованном в четверг на сайте института."В связи с вакцинаций против коронавируса институт зарегистрировал 8286 сообщений о предполагаемых побочных явлениях, из которых 890 носят серьезный характер, в том числе зафиксированы четыре смертельных случая", - говорится в сообщении.Из четырех смертельных случаев два связаны с прививками вакциной AstraZeneca и по одному - с вакцинацией Pfizer/BioNTech и Moderna.В целом по вакцине Pfizer/BioNTech поступили 472 сообщения о серьезных побочных реакциях, в частности, о стойком повышении артериального давления, инсульте, инфаркте миокарда, артрите, перикардите и гипертоническом кризе.По вакцине Moderna институт располагает сообщениями о 89 серьезных реакциях, сопровождавших прививки, в число которых входят временный паралич, стойкое повышение кровяного давления, тромбоз, потеря сознания, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии.По вакцине AstraZeneca получено 294 сообщения о серьезных реакциях после прививок. Наиболее распространенными случаями были кратковременная потеря сознания, тромбоз, парез лицевого нерва, припадки у пациентов, лечившихся от эпилепсии, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз.По вакцине Johnson & Johnson зафиксировано 27 серьезных случаев, включая потерю сознания, галлюцинации и гиперпирексию.По российской вакцине "Спутник V" отмечены лишь два серьезных сообщения: о стойком повышении артериального давления и флеботромбозе.По данным минздрава республики на утро четверга, первую прививку от коронавируса в пятимиллионной Словакии получили 2,36 миллиона человек, вторую - 2,14 миллиона человек.
https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746132083.html
https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745030384.html
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в мире, словакия, johnson & johnson, astrazeneca , коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19
В Словакии четыре человека умерли после вакцинации
В Словакии четыре человека умерли после вакцинации AstraZeneca, Pfizer и Moderna
ПРАГА, 26 авг - РИА Новости.
В Словакии
среди 8,2 тысячи случаев побочных явлений, связанных с прививками от COVID-19, зарегистрированы четыре смертельных исхода, говорится в сообщении Государственного института по контролю лекарств, опубликованном в четверг на сайте института.
"В связи с вакцинаций против коронавируса институт зарегистрировал 8286 сообщений о предполагаемых побочных явлениях, из которых 890 носят серьезный характер, в том числе зафиксированы четыре смертельных случая", - говорится в сообщении.
Из четырех смертельных случаев два связаны с прививками вакциной AstraZeneca
и по одному - с вакцинацией Pfizer/BioNTech и Moderna.
В целом по вакцине Pfizer/BioNTech поступили 472 сообщения о серьезных побочных реакциях, в частности, о стойком повышении артериального давления, инсульте, инфаркте миокарда, артрите, перикардите и гипертоническом кризе.
По вакцине Moderna институт располагает сообщениями о 89 серьезных реакциях, сопровождавших прививки, в число которых входят временный паралич, стойкое повышение кровяного давления, тромбоз, потеря сознания, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии.
По вакцине AstraZeneca получено 294 сообщения о серьезных реакциях после прививок. Наиболее распространенными случаями были кратковременная потеря сознания, тромбоз, парез лицевого нерва, припадки у пациентов, лечившихся от эпилепсии, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз.
По вакцине Johnson & Johnson
зафиксировано 27 серьезных случаев, включая потерю сознания, галлюцинации и гиперпирексию.
По российской вакцине "Спутник V" отмечены лишь два серьезных сообщения: о стойком повышении артериального давления и флеботромбозе.
По данным минздрава республики на утро четверга, первую прививку от коронавируса в пятимиллионной Словакии получили 2,36 миллиона человек, вторую - 2,14 миллиона человек.