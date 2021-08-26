https://ria.ru/20210826/sklad-1747313621.html
На северо-западе Москвы загорелся склад
На северо-западе Москвы загорелся склад - РИА Новости, 26.08.2021
На северо-западе Москвы загорелся склад
Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:46
2021-08-26T11:46
2021-08-26T12:13
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/22861/52/228615208_0:45:800:495_1920x0_80_0_0_9de46890f66ade27b468472d2b358d53.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.В столичном главке МЧС подтвердили РИА Новости информацию о возгорании."Заявка поступила в 10.47. Возгорание по адресу Вишневая, дом 7. По данному адресу наши подразделения уже прибыли. Здание двух-трехэтажное, административное. Возгорание в подвальном помещении лакокрасочных и строительных материалов. Площадь возгорания около 100 квадратных метров. В 11.50 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210826/pozhar-1747288026.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/22861/52/228615208_40:0:760:540_1920x0_80_0_0_8146069ff430b345057ebf98158f29a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:46 26.08.2021 (обновлено: 12:13 26.08.2021)
На северо-западе Москвы загорелся склад
МЧС: склад на машиностроительном предприятии имени Чернышева горит на северо-западе Москвы