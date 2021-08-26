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На северо-западе Москвы загорелся склад
На северо-западе Москвы загорелся склад - РИА Новости, 26.08.2021
На северо-западе Москвы загорелся склад
Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:46
2021-08-26T12:13
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.В столичном главке МЧС подтвердили РИА Новости информацию о возгорании."Заявка поступила в 10.47. Возгорание по адресу Вишневая, дом 7. По данному адресу наши подразделения уже прибыли. Здание двух-трехэтажное, административное. Возгорание в подвальном помещении лакокрасочных и строительных материалов. Площадь возгорания около 100 квадратных метров. В 11.50 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:46 26.08.2021 (обновлено: 12:13 26.08.2021)
 
На северо-западе Москвы загорелся склад

МЧС: склад на машиностроительном предприятии имени Чернышева горит на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Андрей ПоповПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва горит склад площадью 900 квадратных метров по адресу Вишневая, дом 7, строение 20. Площадь возгорания уточняется", - сообщил собеседник агентства.
В столичном главке МЧС подтвердили РИА Новости информацию о возгорании.
"Заявка поступила в 10.47. Возгорание по адресу Вишневая, дом 7. По данному адресу наши подразделения уже прибыли. Здание двух-трехэтажное, административное. Возгорание в подвальном помещении лакокрасочных и строительных материалов. Площадь возгорания около 100 квадратных метров. В 11.50 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Пожар на улице Черновицкая в городе Рязани - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
08:52
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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