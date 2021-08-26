https://ria.ru/20210826/sklad-1747313621.html

На северо-западе Москвы загорелся склад

На северо-западе Москвы загорелся склад - РИА Новости, 26.08.2021

На северо-западе Москвы загорелся склад

Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:46

2021-08-26T11:46

2021-08-26T12:13

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Склад площадью 900 квадратных метров горит на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва, занимающемся производством авиационных двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.В столичном главке МЧС подтвердили РИА Новости информацию о возгорании."Заявка поступила в 10.47. Возгорание по адресу Вишневая, дом 7. По данному адресу наши подразделения уже прибыли. Здание двух-трехэтажное, административное. Возгорание в подвальном помещении лакокрасочных и строительных материалов. Площадь возгорания около 100 квадратных метров. В 11.50 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210826/pozhar-1747288026.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия