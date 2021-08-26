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В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Москве задержали трех организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, запрещенных в России как экстремистская организация, сообщила журналистам в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:17
2021-08-26T14:17
2021-08-26T14:25
происшествия
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свидетели иеговы
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Москве задержали трех организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, запрещенных в России как экстремистская организация, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "организация деятельности экстремистской организации". Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, - сказала она.По версии следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года группа адептов организовала в Москве работу ячейки "Свидетелей"*, собирая конспиративные встречи в нескольких квартирах на юго-западе столицы. Там последователи культа изучали религиозную литературу и проводили онлайн-собрания, вербовали новых членов.В ходе обысков у членов ячейки изъяли компьютеры и другую технику, а также многочисленную экстремистскую литературу."В настоящее время установлены и задержаны … трое организаторов движения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - заключила Иванова.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, россия
14:17 26.08.2021 (обновлено: 14:25 26.08.2021)
В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
СК: трое организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы"* задержаны в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
В Москве
задержали трех организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы
"*, запрещенных в России
как экстремистская организация, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова
.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "организация деятельности экстремистской организации". Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, - сказала она.
По версии следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года группа адептов организовала в Москве работу ячейки "Свидетелей"*, собирая конспиративные встречи в нескольких квартирах на юго-западе столицы. Там последователи культа изучали религиозную литературу и проводили онлайн-собрания, вербовали новых членов.
В ходе обысков у членов ячейки изъяли компьютеры и другую технику, а также многочисленную экстремистскую литературу.
"В настоящее время установлены и задержаны … трое организаторов движения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - заключила Иванова.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.