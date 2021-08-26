https://ria.ru/20210826/sk-1747345196.html

В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Москве задержали трех организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, запрещенных в России как экстремистская организация, сообщила журналистам в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:17

2021-08-26T14:17

2021-08-26T14:25

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

свидетели иеговы

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Москве задержали трех организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, запрещенных в России как экстремистская организация, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "организация деятельности экстремистской организации". Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, - сказала она.По версии следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года группа адептов организовала в Москве работу ячейки "Свидетелей"*, собирая конспиративные встречи в нескольких квартирах на юго-западе столицы. Там последователи культа изучали религиозную литературу и проводили онлайн-собрания, вербовали новых членов.В ходе обысков у членов ячейки изъяли компьютеры и другую технику, а также многочисленную экстремистскую литературу."В настоящее время установлены и задержаны … трое организаторов движения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - заключила Иванова.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html

https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, россия