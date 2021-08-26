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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210826/shkola-1747343555.html
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим - РИА Новости, 26.08.2021
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим
Школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:07
2021-08-26T14:07
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных учреждений, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.Ранее сообщалось, что более половины школ республики сейчас работают в две смены."Полностью решить вопрос перехода на односменное обучение в регионе ранее 2025 года не представляется возможным. Для этого нам необходимо дополнительное строительство 34 общеобразовательных организаций на 21 115 ученических мест", - сказал Калиматов.Он отметил, что республика поэтапно идет к решению этой задачи. "В рамках реализации национального проекта "Образование" и госпрограммы Ингушетии "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" на период 2020-2022 года ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места", - подчеркнул глава Ингушетии."В связи с ежегодным увеличением количества учащихся примерно на 3-3,5 тысячи человек, дефицит посадочных мест с учетом строительства вышеуказанных общеобразовательных организаций к 2025 году составит более 18 тысяч мест", - добавил он.
https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747342174.html
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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
14:07 26.08.2021
 
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим

Глава Ингушетии Калиматов: школы смогут перейти на односменный режим обучения не ранее 2025 года

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных учреждений, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что более половины школ республики сейчас работают в две смены.
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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"Полностью решить вопрос перехода на односменное обучение в регионе ранее 2025 года не представляется возможным. Для этого нам необходимо дополнительное строительство 34 общеобразовательных организаций на 21 115 ученических мест", - сказал Калиматов.
Он отметил, что республика поэтапно идет к решению этой задачи. "В рамках реализации национального проекта "Образование" и госпрограммы Ингушетии "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" на период 2020-2022 года ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места", - подчеркнул глава Ингушетии.
"В связи с ежегодным увеличением количества учащихся примерно на 3-3,5 тысячи человек, дефицит посадочных мест с учетом строительства вышеуказанных общеобразовательных организаций к 2025 году составит более 18 тысяч мест", - добавил он.
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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Республика ИнгушетияОбществоРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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