https://ria.ru/20210826/shkola-1747343555.html
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим - РИА Новости, 26.08.2021
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим
Школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:07
2021-08-26T14:07
2021-08-26T14:07
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных учреждений, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.Ранее сообщалось, что более половины школ республики сейчас работают в две смены."Полностью решить вопрос перехода на односменное обучение в регионе ранее 2025 года не представляется возможным. Для этого нам необходимо дополнительное строительство 34 общеобразовательных организаций на 21 115 ученических мест", - сказал Калиматов.Он отметил, что республика поэтапно идет к решению этой задачи. "В рамках реализации национального проекта "Образование" и госпрограммы Ингушетии "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" на период 2020-2022 года ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места", - подчеркнул глава Ингушетии."В связи с ежегодным увеличением количества учащихся примерно на 3-3,5 тысячи человек, дефицит посадочных мест с учетом строительства вышеуказанных общеобразовательных организаций к 2025 году составит более 18 тысяч мест", - добавил он.
https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747342174.html
https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747341589.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Глава Ингушетии рассказал, когда школы смогут перейти на односменный режим
Глава Ингушетии Калиматов: школы смогут перейти на односменный режим обучения не ранее 2025 года
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.
Школы Ингушетии
смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных учреждений, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов
.
Ранее сообщалось, что более половины школ республики сейчас работают в две смены.
"Полностью решить вопрос перехода на односменное обучение в регионе ранее 2025 года не представляется возможным. Для этого нам необходимо дополнительное строительство 34 общеобразовательных организаций на 21 115 ученических мест", - сказал Калиматов.
Он отметил, что республика поэтапно идет к решению этой задачи. "В рамках реализации национального проекта "Образование" и госпрограммы Ингушетии "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" на период 2020-2022 года ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места", - подчеркнул глава Ингушетии.
"В связи с ежегодным увеличением количества учащихся примерно на 3-3,5 тысячи человек, дефицит посадочных мест с учетом строительства вышеуказанных общеобразовательных организаций к 2025 году составит более 18 тысяч мест", - добавил он.