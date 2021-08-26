https://ria.ru/20210826/sanktsii-1747329844.html

Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"

Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.08.2021

Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"

Украина будет настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если немецкий регулятор сертифицирует ее как независимого оператора, сообщил председатель... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:59

2021-08-26T12:59

2021-08-26T14:01

в мире

украина

сша

газпром

юрий витренко

северный поток — 2

nord stream 2 ag

оператор гтс украины

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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Украина будет настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если немецкий регулятор сертифицирует ее как независимого оператора, сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы ЕС. Это можно обжаловать в Федеральном суде Германии. Вместе с тем компания еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство ФРГ заявление о сертификации в качестве независимого оператора. Если его удовлетворят, то требования газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены.По словам Витренко, это невозможно и противоречит договоренностям, закрепленным в совместном заявлении США и Германии о поддержке Киева в данном вопросе."Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит "Газпрому", — цитирует его пресс-служба "Нафтогаза".Кроме того, глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в среду заявил, что компания намерена предложить свои услуги по управлению "Северным потоком — 2", так как не зависит от России.Витренко также назвал решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа важным этапом в борьбе против проекта."Северный поток — 2" — практически достроенный газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.

https://ria.ru/20210825/potok-1747254865.html

https://ria.ru/20210825/potok-1747192047.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-26T12:59 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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