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"Рособоронэкспорт" получил новые заявки на оружие от соседей Афганистана
"Рособоронэкспорт" получил новые заявки на оружие от соседей Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
"Рособоронэкспорт" получил новые заявки на оружие от соседей Афганистана
Россия получила от стран Центральной Азии новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил РИА Новости в ходе форума... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:24
2021-08-26T10:24
сша
талибан
афганистан
рособоронэкспорт
нато
александр михеев
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Россия получила от стран Центральной Азии новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2021" гендиректор компании Александр Михеев."Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ", - сказал он, отвечая на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане.Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и обеспечить их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, а также суверенитета и независимости.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747261543.html
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афганистан
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сша, талибан, афганистан, рособоронэкспорт, нато, александр михеев, россия, форум "армия — 2021"
10:24 26.08.2021
 
"Рособоронэкспорт" получил новые заявки на оружие от соседей Афганистана

"Рособоронэкспорт" получил заявки на вертолеты и системы охраны границ от соседей Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Россия получила от стран Центральной Азии новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2021" гендиректор компании Александр Михеев.
"Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ", - сказал он, отвечая на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане.
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Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и обеспечить их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, а также суверенитета и независимости.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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СШАТалибанАфганистанРособоронэкспортНАТОАлександр МихеевРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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