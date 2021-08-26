https://ria.ru/20210826/reutov-1747307782.html

В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми

В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми - РИА Новости, 26.08.2021

В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми

Генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми в подмосковном Реутове, где жестоко обращались с постояльцами, задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:17

2021-08-26T11:17

2021-08-26T11:17

происшествия

реутов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми в подмосковном Реутове, где жестоко обращались с постояльцами, задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых."Задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, задержанный не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами. Следователи уже допросили его, сотрудников и постояльцев пансионата. "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавляется в сообщении.Ранее сообщалась, что арестована 54-летняя санитарка пансионата. По данным СК, она допускала жестокое обращение с постояльцами. Ее противоправные действия были также запечатлены на видео, которое было опубликовано в СМИ. В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном.

https://ria.ru/20210826/arest-1747286533.html

https://ria.ru/20210823/proverka-1746812770.html

реутов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, реутов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия