Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/reutov-1747307782.html
В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми
В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми - РИА Новости, 26.08.2021
В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми
Генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми в подмосковном Реутове, где жестоко обращались с постояльцами, задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:17
2021-08-26T11:17
происшествия
реутов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми в подмосковном Реутове, где жестоко обращались с постояльцами, задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых."Задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, задержанный не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами. Следователи уже допросили его, сотрудников и постояльцев пансионата. "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавляется в сообщении.Ранее сообщалась, что арестована 54-летняя санитарка пансионата. По данным СК, она допускала жестокое обращение с постояльцами. Ее противоправные действия были также запечатлены на видео, которое было опубликовано в СМИ. В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном.
https://ria.ru/20210826/arest-1747286533.html
https://ria.ru/20210823/proverka-1746812770.html
реутов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, реутов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:17 26.08.2021
 
В Реутове задержали директора пансионата, где жестоко обращались с людьми

В Реутове задержали директора дома престарелых, где жестоко обращались с постояльцами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми в подмосковном Реутове, где жестоко обращались с постояльцами, задержан, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
08:34
В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми
"Задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, задержанный не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами. Следователи уже допросили его, сотрудников и постояльцев пансионата. "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалась, что арестована 54-летняя санитарка пансионата. По данным СК, она допускала жестокое обращение с постояльцами. Ее противоправные действия были также запечатлены на видео, которое было опубликовано в СМИ. В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 10:10
В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
 
ПроисшествияРеутовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
Лента новостейМолния