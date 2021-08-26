https://ria.ru/20210826/remont-1747308358.html
В Москве завершили ремонт Бережковской набережной
В Москве завершили ремонт Бережковской набережной - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве завершили ремонт Бережковской набережной
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:19
2021-08-26T11:19
2021-08-26T11:19
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общество
петр бирюков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тысяч погонных метров. Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет."Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений. Со временем материал швов разрушается, чаще всего это происходит из-за того, что в нем прорастает трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором."Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747293463.html
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общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В Москве завершили ремонт Бережковской набережной
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе Москвы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тысяч погонных метров. Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет.
"Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений. Со временем материал швов разрушается, чаще всего это происходит из-за того, что в нем прорастает трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - рассказал Бирюков.