https://ria.ru/20210826/remont-1747308358.html

В Москве завершили ремонт Бережковской набережной

В Москве завершили ремонт Бережковской набережной - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве завершили ремонт Бережковской набережной

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:19

2021-08-26T11:19

2021-08-26T11:19

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общество

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тысяч погонных метров. Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет."Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений. Со временем материал швов разрушается, чаще всего это происходит из-за того, что в нем прорастает трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором."Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747293463.html

https://ria.ru/20210825/moskva-1747140576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы