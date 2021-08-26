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Шойгу рассказал об увеличении дальности поражения ракет для вертолетов
Шойгу рассказал об увеличении дальности поражения ракет для вертолетов - РИА Новости, 26.08.2021
Шойгу рассказал об увеличении дальности поражения ракет для вертолетов
Российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолётов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:51
2021-08-26T09:51
безопасность
сирия
сергей шойгу
россия
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолётов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос – дальность оружия армейской авиации на вертолётах. Он (вертолёт - ред.), к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов – ред.). Значит, надо было увеличивать дальность, и сегодня она увеличена вдвое практически", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Звезда".Ранее Шойгу заявлял, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российские оружие "таковым по сути своей не являлось". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.
https://ria.ru/20210825/shoygu-1747244157.html
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безопасность, сирия, сергей шойгу, россия, форум "армия — 2021"
09:51 26.08.2021
 
Шойгу рассказал об увеличении дальности поражения ракет для вертолетов

Министр обороны Шойгу: дальность поражения ракет для вертолетов увеличили после сирийской кампании

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолётов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос – дальность оружия армейской авиации на вертолётах. Он (вертолёт - ред.), к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов – ред.). Значит, надо было увеличивать дальность, и сегодня она увеличена вдвое практически", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Звезда".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки на международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 18:29
Шойгу осмотрел экспозицию форума "Армия-2021"
Ранее Шойгу заявлял, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российские оружие "таковым по сути своей не являлось". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.
По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.
Посетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 13:20
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БезопасностьСирияСергей ШойгуРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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