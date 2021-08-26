https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747346589.html

Определены самые бюджетные маршруты для полетов по России в 2021 году

Определены самые бюджетные маршруты для полетов по России в 2021 году - РИА Новости, 26.08.2021

Определены самые бюджетные маршруты для полетов по России в 2021 году

Названы самые бюджетные направления для путешествий в 2021 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:45

2021-08-26T19:45

2021-08-26T19:45

туризм

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Названы самые бюджетные направления для путешествий в 2021 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали среднюю стоимость билета в одну сторону по поисковым запросам пользователей с вылетом с 1 сентября по 31 декабря. Оказалось, что она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За путешествие по России туристы платят в среднем 5,5 тысяч рублей, что на пять процентов ниже, чем год назад, и на 17 процентов меньше, чем в допандемийный 2019 год. Перелет за рубеж обходится, как и два года назад, в 10,1 тысячи рублей.Самое бюджетное путешествие можно совершить из Москвы в Брянск — за 1045 рублей. Чуть дороже обойдется билет из Элисты в Минеральные Воды — 1270 рублей. Авиарейс из Брянска в Москву будет стоить 1528 рублей, из столицы в Ярославль — 1632 рубля, а из Минеральных Вод в Элисту — 1770 рублей.Менее двух тысяч рублей стоят авиабилеты между столицами, а также из Абакана в Кызыл, из Уфы в Калугу и из Пскова в Москву.

https://ria.ru/20210826/anapa-1747395420.html

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псков

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кызыл

брянск

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