https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747346589.html
Определены самые бюджетные маршруты для полетов по России в 2021 году
Определены самые бюджетные маршруты для полетов по России в 2021 году - РИА Новости, 26.08.2021
Определены самые бюджетные маршруты для полетов по России в 2021 году
Названы самые бюджетные направления для путешествий в 2021 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:45
2021-08-26T19:45
2021-08-26T19:45
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Названы самые бюджетные направления для путешествий в 2021 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали среднюю стоимость билета в одну сторону по поисковым запросам пользователей с вылетом с 1 сентября по 31 декабря. Оказалось, что она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За путешествие по России туристы платят в среднем 5,5 тысяч рублей, что на пять процентов ниже, чем год назад, и на 17 процентов меньше, чем в допандемийный 2019 год. Перелет за рубеж обходится, как и два года назад, в 10,1 тысячи рублей.Самое бюджетное путешествие можно совершить из Москвы в Брянск — за 1045 рублей. Чуть дороже обойдется билет из Элисты в Минеральные Воды — 1270 рублей. Авиарейс из Брянска в Москву будет стоить 1528 рублей, из столицы в Ярославль — 1632 рубля, а из Минеральных Вод в Элисту — 1770 рублей.Менее двух тысяч рублей стоят авиабилеты между столицами, а также из Абакана в Кызыл, из Уфы в Калугу и из Пскова в Москву.
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элиста, москва, новости - туризм, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, псков, минеральные воды, кызыл, брянск, калуга, абакан, уфа
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Названы самые бюджетные направления для путешествий в 2021 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали среднюю стоимость билета в одну сторону по поисковым запросам пользователей с вылетом с 1 сентября по 31 декабря. Оказалось, что она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За путешествие по России туристы платят в среднем 5,5 тысяч рублей, что на пять процентов ниже, чем год назад, и на 17 процентов меньше, чем в допандемийный 2019 год. Перелет за рубеж обходится, как и два года назад, в 10,1 тысячи рублей.
Самое бюджетное путешествие можно совершить из Москвы в Брянск — за 1045 рублей. Чуть дороже обойдется билет из Элисты в Минеральные Воды — 1270 рублей. Авиарейс из Брянска в Москву будет стоить 1528 рублей, из столицы в Ярославль — 1632 рубля, а из Минеральных Вод в Элисту — 1770 рублей.
Менее двух тысяч рублей стоят авиабилеты между столицами, а также из Абакана в Кызыл, из Уфы в Калугу и из Пскова в Москву.