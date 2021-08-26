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Туризм
https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747308216.html
Названы направления, куда россияне не хотят лететь этой осенью
Названы направления, куда россияне не хотят лететь этой осенью - РИА Новости, 26.08.2021
Названы направления, куда россияне не хотят лететь этой осенью
Названы страны, в которые россияне отказываются лететь этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:53
2021-08-26T14:53
туризм
отдых
осень
африка
новости - туризм
авиабилеты
туристы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Названы страны, в которые россияне отказываются лететь этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.В анти-топ в основном вошли африканские направления: Гвинея, Зимбабве, Нигерия, Мали, Уганда и Мавритания. На две последние страны по 8 и 15 билетов на десять тысяч забронированных. Опасаются ехать путешественники и в расположенные в другом полушарии Сальвадор и Парагвай. Из десяти тысяч только четыре авиабилета берут в эти страны, говорят эксперты."Есть направления, куда пользователи активно ищут билеты, но не покупают их. Часто это популярные до пандемии государства, которые сейчас недоступны для отдыха, — рассказали в пресс-службе. — На первом месте в этом списке закрытая для туристов Франция, на втором — Китай и Таиланд".
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отдых, осень, африка, новости - туризм, авиабилеты, туристы
14:53 26.08.2021
 

Названы направления, куда россияне не хотят лететь этой осенью

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Названы страны, в которые россияне отказываются лететь этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.
В анти-топ в основном вошли африканские направления: Гвинея, Зимбабве, Нигерия, Мали, Уганда и Мавритания. На две последние страны по 8 и 15 билетов на десять тысяч забронированных.
Опасаются ехать путешественники и в расположенные в другом полушарии Сальвадор и Парагвай. Из десяти тысяч только четыре авиабилета берут в эти страны, говорят эксперты.
"Есть направления, куда пользователи активно ищут билеты, но не покупают их. Часто это популярные до пандемии государства, которые сейчас недоступны для отдыха, — рассказали в пресс-службе. — На первом месте в этом списке закрытая для туристов Франция, на втором — Китай и Таиланд".
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