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В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"* - РИА Новости, 26.08.2021
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
РФ до сих пор не признала движение "Талибан"*, но де факто они взяли под контроль большую часть территории Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:07
2021-08-26T13:07
2021-08-26T13:07
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. РФ до сих пор не признала движение "Талибан"*, но де факто они взяли под контроль большую часть территории Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Россия до сих пор не признала "Талибан"*. Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации, и действительно мы считаем, что, скажем так, доминирование "Талибана"* в Афганистане, то есть де факто приход "Талибана"* к власти и взятие "Талибаном"* под контроль большей части территории Афганистана является де факто свершившимся процессом", - заявил Песков журналистам.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
Пресс-секретарь президента Песков: Россия до сих пор не признала движение "Талибан"*