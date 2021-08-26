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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/priznanie-1747330991.html
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"* - РИА Новости, 26.08.2021
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*
РФ до сих пор не признала движение "Талибан"*, но де факто они взяли под контроль большую часть территории Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:07
2021-08-26T13:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. РФ до сих пор не признала движение "Талибан"*, но де факто они взяли под контроль большую часть территории Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Россия до сих пор не признала "Талибан"*. Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации, и действительно мы считаем, что, скажем так, доминирование "Талибана"* в Афганистане, то есть де факто приход "Талибана"* к власти и взятие "Талибаном"* под контроль большей части территории Афганистана является де факто свершившимся процессом", - заявил Песков журналистам.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
13:07 26.08.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*

Пресс-секретарь президента Песков: Россия до сих пор не признала движение "Талибан"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. РФ до сих пор не признала движение "Талибан"*, но де факто они взяли под контроль большую часть территории Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия до сих пор не признала "Талибан"*. Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации, и действительно мы считаем, что, скажем так, доминирование "Талибана"* в Афганистане, то есть де факто приход "Талибана"* к власти и взятие "Талибаном"* под контроль большей части территории Афганистана является де факто свершившимся процессом", - заявил Песков журналистам.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанДмитрий ПесковРоссия
 
 
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