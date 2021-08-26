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Мосгорсуд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
Мосгорсуд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке - РИА Новости, 26.08.2021
Мосгорсуд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
Мосгорсуд признал законным приговор хирургу Сергею Морозову, приговоренному к трем с половиной годам за то, что проколол по неосторожности пациентке легкое,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:10
2021-08-26T18:10
происшествия
москва
московский городской суд
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор хирургу Сергею Морозову, приговоренному к трем с половиной годам за то, что проколол по неосторожности пациентке легкое, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Операция, ставшая поводом для возбуждения дела, прошла в 2018 году в одной из московских клиник. Хирургу было необходимо взять из ребра девушки материал для ринопластики, но он задел легкое. В итоге ее пришлось госпитализировать на скорой помощи."Мосгорсуд оставил без изменения приговор Мещанского районного суда Москвы, которым хирург Морозов осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжелого вреда здоровью человека", - сказал собеседник агентства.Согласно приговору, исковые требования потерпевшей удовлетворены частично. Всего взыскано 860 тысяч рублей, из которых компенсация морального вреда – 500 тысяч рублей, возмещение имущественного ущерба – 360 тысяч рублей. Аресты, наложенные на имущество Морозова, суд постановил не отменять, сохранив их до момента исполнения приговора суда в части возмещения исковых требований потерпевшей.Прокурор запрашивал для хирурга три с половиной года колонии общего режима. Максимум же ему грозили шесть лет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью".В отношении учредительницы клиники дело выделено в отдельное производство, поскольку женщина сбежала от следствия. Сейчас она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20210527/sud-1734369910.html
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происшествия, москва, московский городской суд, здоровье - общество
18:10 26.08.2021
 
Мосгорсуд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке

Мосгорсуд признал законным приговор хирургу Сергею Морозову, случайно проколовшему пациентке легкое

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор хирургу Сергею Морозову, приговоренному к трем с половиной годам за то, что проколол по неосторожности пациентке легкое, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Операция, ставшая поводом для возбуждения дела, прошла в 2018 году в одной из московских клиник. Хирургу было необходимо взять из ребра девушки материал для ринопластики, но он задел легкое. В итоге ее пришлось госпитализировать на скорой помощи.
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"Мосгорсуд оставил без изменения приговор Мещанского районного суда Москвы, которым хирург Морозов осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжелого вреда здоровью человека", - сказал собеседник агентства.
Согласно приговору, исковые требования потерпевшей удовлетворены частично. Всего взыскано 860 тысяч рублей, из которых компенсация морального вреда – 500 тысяч рублей, возмещение имущественного ущерба – 360 тысяч рублей. Аресты, наложенные на имущество Морозова, суд постановил не отменять, сохранив их до момента исполнения приговора суда в части возмещения исковых требований потерпевшей.
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Прокурор запрашивал для хирурга три с половиной года колонии общего режима. Максимум же ему грозили шесть лет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью".
В отношении учредительницы клиники дело выделено в отдельное производство, поскольку женщина сбежала от следствия. Сейчас она объявлена в международный розыск.
 
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