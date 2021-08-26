https://ria.ru/20210826/pozhar-1747303865.html

Названа предварительная причина лесного пожара в Тольятти

Названа предварительная причина лесного пожара в Тольятти - РИА Новости, 26.08.2021

Названа предварительная причина лесного пожара в Тольятти

Лесной пожар в Тольятти, по предварительной версии, возник из-за поджога, сообщил глава города Николай Ренц. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:48

2021-08-26T10:48

2021-08-26T10:48

происшествия

тольятти

природные пожары в россии

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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Тольятти, по предварительной версии, возник из-за поджога, сообщил глава города Николай Ренц.Мэрия города сообщала, что вечером в среду на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание, площадь пожара, быстро распространявшегося из-за порывистого ветра, составляла восемь гектаров. По данным прокуратуры, огонь охватил более 10 гектаров. По информации мэра Тольятти Николая Ренца, выгорело 31,7 гектара, между Центральным и Автозаводским районами города был введен режим ЧС. Утром в четверг пожар был локализован на площади 0,5 гектара."Предварительная версия возникновения пожара - поджог. Очаг возгорания возник среди молодых густых лесопосадок, где не было ни дорожек, ни тропинок. Фактически пожар начался в самом центре лесного квадрата", - написал Ренц в своем Instagram.Он добавил, что до полной ликвидации пожарные будут работать еще примерно сутки.

https://ria.ru/20210825/pozhar-1747201567.html

тольятти

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происшествия, тольятти, природные пожары в россии