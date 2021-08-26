https://ria.ru/20210826/pozhar-1747288026.html

В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар

В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар - РИА Новости, 26.08.2021

В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар

Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:52

2021-08-26T08:52

2021-08-26T09:41

происшествия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону."Двадцать шестого августа в 00.55 поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани ... Огнем повреждена кровля. Площадь пожара 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар возник в четырехэтажном доме. Пострадавших нет. "Эвакуировано 80 человек. На пожаре спасен один человек", - дополняет ГУ МЧС.Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение выезжали 13 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Полную ликвидацию объявили в 03.13.

https://ria.ru/20210720/svalka-1741983886.html

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)