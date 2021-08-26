https://ria.ru/20210826/pozhar-1747288026.html
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар - РИА Новости, 26.08.2021
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:52
2021-08-26T08:52
2021-08-26T09:41
происшествия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747293700_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_01fd355699be391a673391c1c1254b53.jpg
РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону."Двадцать шестого августа в 00.55 поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани ... Огнем повреждена кровля. Площадь пожара 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар возник в четырехэтажном доме. Пострадавших нет. "Эвакуировано 80 человек. На пожаре спасен один человек", - дополняет ГУ МЧС.Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение выезжали 13 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Полную ликвидацию объявили в 03.13.
https://ria.ru/20210720/svalka-1741983886.html
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747293700_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_075453e3825dbb855155496e7613466a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:52 26.08.2021 (обновлено: 09:41 26.08.2021)
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар на площади 720 квадратных метров