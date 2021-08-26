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В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар - РИА Новости, 26.08.2021
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:52
2021-08-26T09:41
происшествия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону."Двадцать шестого августа в 00.55 поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани ... Огнем повреждена кровля. Площадь пожара 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар возник в четырехэтажном доме. Пострадавших нет. "Эвакуировано 80 человек. На пожаре спасен один человек", - дополняет ГУ МЧС.Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение выезжали 13 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Полную ликвидацию объявили в 03.13.
https://ria.ru/20210720/svalka-1741983886.html
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происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:52 26.08.2021 (обновлено: 09:41 26.08.2021)
 
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар

В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар на площади 720 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиПожар на улице Черновицкая в городе Рязани
Пожар на улице Черновицкая в городе Рязани - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Рязани, огнем повреждена кровля на площади 720 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Двадцать шестого августа в 00.55 поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани ... Огнем повреждена кровля. Площадь пожара 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар возник в четырехэтажном доме. Пострадавших нет. "Эвакуировано 80 человек. На пожаре спасен один человек", - дополняет ГУ МЧС.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение выезжали 13 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Полную ликвидацию объявили в 03.13.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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ПроисшествияРязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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