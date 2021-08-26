СМИ: число пострадавших при взрывах в Кабуле достигло 120
New York Times: число пострадавших в результате взрывов у аэропорта Кабула составило 120 человек
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил США дежурят на вышке на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов у аэропорта Кабула составило 120, пишет газета New York Times со ссылкой на источник.
Ранее источник в афганском министерстве здравоохранения сообщил РИА Новости о 40 погибших и 100 пострадавших.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.