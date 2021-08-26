https://ria.ru/20210826/postradavshie-1747421924.html

СМИ: число пострадавших при взрывах в Кабуле достигло 120

СМИ: число пострадавших при взрывах в Кабуле достигло 120 - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ: число пострадавших при взрывах в Кабуле достигло 120

Число пострадавших в результате взрывов у аэропорта Кабула составило 120, пишет газета New York Times со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:28

2021-08-26T20:28

2021-08-26T20:28

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов у аэропорта Кабула составило 120, пишет газета New York Times со ссылкой на источник.Ранее источник в афганском министерстве здравоохранения сообщил РИА Новости о 40 погибших и 100 пострадавших.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/morpekhi-1747419547.html

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

сша

афганистан

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2021

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато