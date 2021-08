https://ria.ru/20210826/postkovid-1747323290.html

Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости

Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости - РИА Новости, 26.08.2021

Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости

Основываясь на сходных симптомах постковидного синдрома (длительного ковида) и синдрома хронической усталости, американские исследователи изучили биологические... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:33

2021-08-26T12:33

2021-08-26T12:34

наука

сша

университет джонса хопкинса

здоровье

биология

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/50/1551895093_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_97bc39a893ba0a314ca44d3eb75549ae.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основываясь на сходных симптомах постковидного синдрома (длительного ковида) и синдрома хронической усталости, американские исследователи изучили биологические основы этих двух состояний и нашли в них много общего. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Миальгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости — сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек. Для него характерны такие симптомы, как тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое "мозговым туманом", аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок.Практически так же описывают свое состояние пациенты с постковидным синдромом, у которых после перенесенного COVID-19 в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса предположили, что у обоих синдромов общая причина — биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями."Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она ​​может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы", — приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола (Bindu Paul), доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета.Как при синдроме повышенной усталости, так и при длительном ковиде, авторы отмечают центральную роль молекул кислорода, которые накапливаются в клетках. Этот процесс, называемый окислительным стрессом, приводит к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушения обмена веществ, которые наблюдаются при обоих заболеваниях.Авторы изучили связь между окислительно-восстановительным дисбалансом, а также другими реакциями организма на стресс — воспалением, энергетическим метаболическим дефицитом и гипометаболическим состоянием — и проявлениями синдромов хронической усталости и длительного ковида. Ранее Пол и его коллеги фиксировали окислительный стресс при таких заболеваниях, как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона."Пока мы не знаем, у скольких пациентов с COVID-19 будут длительные симптомы, но, по оценкам, их не менее семи процентов", — говорит еще один участник исследования Энтони Комаров (Anthony Komaroff) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.Ученые надеются в будущем продолжить исследования молекулярных механизмов заболеваний, характеризующихся окислительным стрессом, воспалениями и нарушениями обмена веществ.

https://ria.ru/20210825/kovid-1747202409.html

https://ria.ru/20210818/kovid-1746266777.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, университет джонса хопкинса, здоровье, биология, коронавирус covid-19