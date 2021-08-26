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Наука
https://ria.ru/20210826/postkovid-1747323290.html
Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости
Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости - РИА Новости, 26.08.2021
Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости
Основываясь на сходных симптомах постковидного синдрома (длительного ковида) и синдрома хронической усталости, американские исследователи изучили биологические... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:33
2021-08-26T12:34
наука
сша
университет джонса хопкинса
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основываясь на сходных симптомах постковидного синдрома (длительного ковида) и синдрома хронической усталости, американские исследователи изучили биологические основы этих двух состояний и нашли в них много общего. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Миальгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости — сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек. Для него характерны такие симптомы, как тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое "мозговым туманом", аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок.Практически так же описывают свое состояние пациенты с постковидным синдромом, у которых после перенесенного COVID-19 в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса предположили, что у обоих синдромов общая причина — биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями."Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она ​​может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы", — приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола (Bindu Paul), доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета.Как при синдроме повышенной усталости, так и при длительном ковиде, авторы отмечают центральную роль молекул кислорода, которые накапливаются в клетках. Этот процесс, называемый окислительным стрессом, приводит к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушения обмена веществ, которые наблюдаются при обоих заболеваниях.Авторы изучили связь между окислительно-восстановительным дисбалансом, а также другими реакциями организма на стресс — воспалением, энергетическим метаболическим дефицитом и гипометаболическим состоянием — и проявлениями синдромов хронической усталости и длительного ковида. Ранее Пол и его коллеги фиксировали окислительный стресс при таких заболеваниях, как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона."Пока мы не знаем, у скольких пациентов с COVID-19 будут длительные симптомы, но, по оценкам, их не менее семи процентов", — говорит еще один участник исследования Энтони Комаров (Anthony Komaroff) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.Ученые надеются в будущем продолжить исследования молекулярных механизмов заболеваний, характеризующихся окислительным стрессом, воспалениями и нарушениями обмена веществ.
https://ria.ru/20210825/kovid-1747202409.html
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сша, университет джонса хопкинса, здоровье, биология, коронавирус covid-19
12:33 26.08.2021 (обновлено: 12:34 26.08.2021)
 

Ученые выявили общую причину постковидного синдрома и хронической усталости

© Depositphotos / mstockagencyСиндром хронической усталости
Синдром хронической усталости - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / mstockagency
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основываясь на сходных симптомах постковидного синдрома (длительного ковида) и синдрома хронической усталости, американские исследователи изучили биологические основы этих двух состояний и нашли в них много общего. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Миальгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости — сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек. Для него характерны такие симптомы, как тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое "мозговым туманом", аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок.
Практически так же описывают свое состояние пациенты с постковидным синдромом, у которых после перенесенного COVID-19 в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.
Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса предположили, что у обоих синдромов общая причина — биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями.
"Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она ​​может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы", — приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола (Bindu Paul), доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета.
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Как при синдроме повышенной усталости, так и при длительном ковиде, авторы отмечают центральную роль молекул кислорода, которые накапливаются в клетках. Этот процесс, называемый окислительным стрессом, приводит к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушения обмена веществ, которые наблюдаются при обоих заболеваниях.
Авторы изучили связь между окислительно-восстановительным дисбалансом, а также другими реакциями организма на стресс — воспалением, энергетическим метаболическим дефицитом и гипометаболическим состоянием — и проявлениями синдромов хронической усталости и длительного ковида. Ранее Пол и его коллеги фиксировали окислительный стресс при таких заболеваниях, как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
"Пока мы не знаем, у скольких пациентов с COVID-19 будут длительные симптомы, но, по оценкам, их не менее семи процентов", — говорит еще один участник исследования Энтони Комаров (Anthony Komaroff) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.
Ученые надеются в будущем продолжить исследования молекулярных механизмов заболеваний, характеризующихся окислительным стрессом, воспалениями и нарушениями обмена веществ.
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