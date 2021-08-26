https://ria.ru/20210826/pokhorony-1747355480.html
Убитую в Тюмени школьницу похоронят 28 августа
Убитую в Тюмени школьницу похоронят 28 августа - РИА Новости, 26.08.2021
Убитую в Тюмени школьницу похоронят 28 августа
Родственники убитой в Тюмени школьницы назначили ее похороны на субботу 28 августа, сообщил РИА Новости волонтер. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:10
2021-08-26T15:10
2021-08-26T15:10
происшествия
тюмень
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости. Родственники убитой в Тюмени школьницы назначили ее похороны на субботу 28 августа, сообщил РИА Новости волонтер.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. По подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении."Похороны Насти родственники назначили на 28 августа, прощание пройдет с 12.00 до 13.00 в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14, где находится патолого-анатомическое бюро", - сообщил волонтер.Ранее родственники объявили сбор средств на похороны погибшей и ее дяди, который умер после того, как упал у мемориала в память о ребенке. Через час после объявления сбора на просьбу о помощи откликнулся местный предприниматель. Он выразил готовность заняться похоронами и взять все расходы на себя.
https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747321588.html
https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747276924.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени
Убитую в Тюмени школьницу похоронят 28 августа
Школьницу, убитую в Тюмени, похоронят в субботу, 28 августа
ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости.
Родственники убитой в Тюмени
школьницы назначили ее похороны на субботу 28 августа, сообщил РИА Новости волонтер.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. По подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении.
"Похороны Насти родственники назначили на 28 августа, прощание пройдет с 12.00 до 13.00 в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14, где находится патолого-анатомическое бюро", - сообщил волонтер.
Ранее родственники объявили сбор средств на похороны погибшей и ее дяди, который умер после того, как упал у мемориала в память о ребенке. Через час после объявления сбора на просьбу о помощи откликнулся местный предприниматель. Он выразил готовность заняться похоронами и взять все расходы на себя.