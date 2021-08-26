https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747431129.html
При взрывах у кабульского аэропорта погибли 12 американских военных
При взрывах у кабульского аэропорта погибли 12 американских военных - РИА Новости, 26.08.2021
При взрывах у кабульского аэропорта погибли 12 американских военных
Жертвами взрывов около аэропорта в Кабуле стали 12 американских военных, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T22:03
2021-08-26T22:03
2021-08-26T23:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Жертвами взрывов около аэропорта в Кабуле стали 12 американских военных, заявили в Пентагоне.Помимо этого, погибло около 60 афганцев, пострадали более 150 человек.В американском военном ведомстве уверены, что за терактами стоит ИГ*. США готовятся к новым атакам в этом районе."Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта", — сказал представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.При этом США не планируют направлять сюда новые силы, а основной целью Вашингтона остается эвакуация контингента. Страну покинули более 104 тысяч человек, еще пять тысяч остаются в аэропорту в столице Афганистана.Ранее в этом районе прогремели три взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. О деталях третьего инцидента пока не сообщали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, заявили на Смоленской площади.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html
https://ria.ru/20210826/taliby-1747430120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-26T22:03
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
22:03 26.08.2021 (обновлено: 23:31 26.08.2021)
При взрывах у кабульского аэропорта погибли 12 американских военных
АР: число американских военных, погибших при атаке в Кабуле, достигло 11, также погиб военный врач
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.
Жертвами взрывов около аэропорта в Кабуле
стали 12 американских военных, заявили в Пентагоне.
Помимо этого, погибло около 60 афганцев, пострадали более 150 человек.
В американском военном ведомстве уверены, что за терактами стоит ИГ*. США готовятся к новым атакам в этом районе.
"Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта", — сказал представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.
При этом США не планируют направлять сюда новые силы, а основной целью Вашингтона остается эвакуация контингента. Страну покинули более 104 тысяч человек, еще пять тысяч остаются в аэропорту в столице Афганистана.
Ранее в этом районе прогремели три взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании
и США
. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. О деталях третьего инцидента пока не сообщали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, заявили на Смоленской площади.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан
"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер
, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.