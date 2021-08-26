https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747391124.html

СМИ сообщили о не менее 13 погибших при взрыве в Кабуле

СМИ сообщили о не менее 13 погибших при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ сообщили о не менее 13 погибших при взрыве в Кабуле

Не менее 13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва, прогремевшего у кабульского аэропорта, есть пострадавшие среди талибов (движение "Талибан"*),... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:36

2021-08-26T17:36

2021-08-26T17:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Не менее 13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва, прогремевшего у кабульского аэропорта, есть пострадавшие среди талибов (движение "Талибан"*), передают в четверг СМИ."По меньшей мере 13 человек, включая детей, погибли, многие охранники со стороны талибов ранены в результате взрыва у аэропорта Кабула", - сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя радикального движения.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/kabul-1747388786.html

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан