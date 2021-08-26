https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747384578.html
СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Кабуле
СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:13
2021-08-26T17:13
2021-08-26T17:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.Ранее телеканал сообщал о 15 раненых.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), афганистан
17:13 26.08.2021 (обновлено: 17:20 26.08.2021)
СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Кабуле
СМИ: два человека погибли при взрыве в аэропорту Кабула