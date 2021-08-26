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Путин 1 сентября пообщается со школьниками на Дальнем Востоке
Путин 1 сентября пообщается со школьниками на Дальнем Востоке - РИА Новости, 26.08.2021
Путин 1 сентября пообщается со школьниками на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин начнет свой визит на Дальний Восток 1 сентября, он пообщается со школьниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:23
2021-08-26T13:23
2021-08-26T13:23
общество
владимир путин
дмитрий песков
дальний восток
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начнет свой визит на Дальний Восток 1 сентября, он пообщается со школьниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Всероссийский детский центр "Океан" посетит президент. Все-таки начнется пребывание президента на Дальнем Востоке 1 сентября. И поэтому со школьниками, с детишками как раз 1 сентября в День знаний президент пообщается", - сказал он журналистам.Он добавил, что в программе поездки "будут также другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются".
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общество, владимир путин, дмитрий песков, дальний восток
Путин 1 сентября пообщается со школьниками на Дальнем Востоке
Президент Путин начнет поездку на Дальний Восток 1 сентября, пообщается со школьниками