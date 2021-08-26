https://ria.ru/20210826/podmoskove-1747432713.html

1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины

1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины - РИА Новости, 26.08.2021

1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, что 1 сентября в школах региона появятся новые занятия, в частности... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T22:10

2021-08-26T22:10

2021-08-26T22:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747429794_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_0b4408297f7bf8c319723875ae740562.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, что 1 сентября в школах региона появятся новые занятия, в частности предпринимательство и финансовая грамотность.Воробьев признался, что он постоянно общается с детьми самых разных возрастов, чтобы понять, чем они интересуются и научиться говорить с ними на одном языке.По его словам, ради того, чтобы процесс обучения сделал учеников сильнее и давал им необходимые навыки, в школах внедряют разные дисциплины."В 15 лет вы уже думаете, как заработать. Это совершенно нормально, потому что каждый человек должен быть самостоятельным. И мы понимаем, что на эти вопросы надо дать ответ", — подчеркнул глава региона.Среди перечисленных губернатором дисциплин – программирование, скретч-программирование, азы экономики, предпринимательства, финансовой грамотности, Python, Java. Воробьев добавил, что для работы в этих направлениях ищут преподавателей – часто это молодые педагоги."Азы программирования позволяют сделать приложение и продать его. Какие-то первые, может быть, элементы той или иной игры, дополнить ее какими-то вещами. Все это для вас является очевидным", – заметил губернатор Подмосковья.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)