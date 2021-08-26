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1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины
1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины - РИА Новости, 26.08.2021
1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, что 1 сентября в школах региона появятся новые занятия, в частности... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T22:10
2021-08-26T22:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, что 1 сентября в школах региона появятся новые занятия, в частности предпринимательство и финансовая грамотность.Воробьев признался, что он постоянно общается с детьми самых разных возрастов, чтобы понять, чем они интересуются и научиться говорить с ними на одном языке.По его словам, ради того, чтобы процесс обучения сделал учеников сильнее и давал им необходимые навыки, в школах внедряют разные дисциплины."В 15 лет вы уже думаете, как заработать. Это совершенно нормально, потому что каждый человек должен быть самостоятельным. И мы понимаем, что на эти вопросы надо дать ответ", — подчеркнул глава региона.Среди перечисленных губернатором дисциплин – программирование, скретч-программирование, азы экономики, предпринимательства, финансовой грамотности, Python, Java. Воробьев добавил, что для работы в этих направлениях ищут преподавателей – часто это молодые педагоги."Азы программирования позволяют сделать приложение и продать его. Какие-то первые, может быть, элементы той или иной игры, дополнить ее какими-то вещами. Все это для вас является очевидным", – заметил губернатор Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
22:10 26.08.2021
 

1 сентября в подмосковных школах появятся новые дисциплины

© РИА Новости / Илья ПиталевМальчик играет в игру на планшетном компьютере 360
Мальчик играет в игру на планшетном компьютере 360 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, что 1 сентября в школах региона появятся новые занятия, в частности предпринимательство и финансовая грамотность.
Воробьев признался, что он постоянно общается с детьми самых разных возрастов, чтобы понять, чем они интересуются и научиться говорить с ними на одном языке.
По его словам, ради того, чтобы процесс обучения сделал учеников сильнее и давал им необходимые навыки, в школах внедряют разные дисциплины.
"В 15 лет вы уже думаете, как заработать. Это совершенно нормально, потому что каждый человек должен быть самостоятельным. И мы понимаем, что на эти вопросы надо дать ответ", — подчеркнул глава региона.
Среди перечисленных губернатором дисциплин – программирование, скретч-программирование, азы экономики, предпринимательства, финансовой грамотности, Python, Java. Воробьев добавил, что для работы в этих направлениях ищут преподавателей – часто это молодые педагоги.
"Азы программирования позволяют сделать приложение и продать его. Какие-то первые, может быть, элементы той или иной игры, дополнить ее какими-то вещами. Все это для вас является очевидным", – заметил губернатор Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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