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Туризм
https://ria.ru/20210826/podmoskove-1747380327.html
В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели
В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели - РИА Новости, 26.08.2021
В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое отменяет антикоронавирусные ограничения при заселении в гостиницы, сообщается на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:08
2021-08-26T17:08
туризм
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
отели
гостиницы
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое отменяет антикоронавирусные ограничения при заселении в гостиницы, сообщается на сайте правительства Подмосковья.Ранее постояльцы могли разместиться в отеле более чем на трое суток только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса и соответствующего QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на Covid-19.Также заведения принимали гостей, имевших справку о перенесенной за последние полгода инфекции (или при наличии соответствующего QR-кода).Сейчас в Подмосковье свыше 90 процентов коллективных средств размещения забронировано гостями, сообщают чиновники.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19, новости - туризм
17:08 26.08.2021
 

В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели

© Depositphotos / yulenochekkСоборная площадь в Коломне
Соборная площадь в Коломне - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / yulenochekk
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое отменяет антикоронавирусные ограничения при заселении в гостиницы, сообщается на сайте правительства Подмосковья.
Ранее постояльцы могли разместиться в отеле более чем на трое суток только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса и соответствующего QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на Covid-19.
Также заведения принимали гостей, имевших справку о перенесенной за последние полгода инфекции (или при наличии соответствующего QR-кода).
Сейчас в Подмосковье свыше 90 процентов коллективных средств размещения забронировано гостями, сообщают чиновники.
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ТуризмМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОтелиГостиницыТуризмКоронавирус COVID-19Новости - Туризм
 
 
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