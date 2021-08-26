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В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели
В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели - РИА Новости, 26.08.2021
В Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое отменяет антикоронавирусные ограничения при заселении в гостиницы, сообщается на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:08
2021-08-26T17:08
2021-08-26T17:08
туризм
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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коронавирус covid-19
новости - туризм
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое отменяет антикоронавирусные ограничения при заселении в гостиницы, сообщается на сайте правительства Подмосковья.Ранее постояльцы могли разместиться в отеле более чем на трое суток только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса и соответствующего QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на Covid-19.Также заведения принимали гостей, имевших справку о перенесенной за последние полгода инфекции (или при наличии соответствующего QR-кода).Сейчас в Подмосковье свыше 90 процентов коллективных средств размещения забронировано гостями, сообщают чиновники.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19, новости - туризм