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Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным
Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным - РИА Новости, 26.08.2021
Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным
Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, необходимы совместные меры для снижения факторов... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T22:05
2021-08-26T22:05
2021-08-26T22:05
экономика
всемирный банк
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антон силуанов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, необходимы совместные меры для снижения факторов перегрева экономики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС."Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.Министр также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. "Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – подчеркнул он.Следующую встречу финансового трека БРИКС планируется провести "на полях" годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2021 года.
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экономика, всемирный банк, мвф, антон силуанов, брикс, россия
Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным
Глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, необходимы совместные меры для снижения факторов перегрева экономики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов
на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС
.
"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.
Министр также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. "Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – подчеркнул он.
Следующую встречу финансового трека БРИКС планируется провести "на полях" годового собрания руководящих органов МВФ
и Всемирного банка
в октябре 2021 года.