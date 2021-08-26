https://ria.ru/20210826/podderzhka-1747432424.html

Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным

Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным - РИА Новости, 26.08.2021

Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным

Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, необходимы совместные меры для снижения факторов... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T22:05

2021-08-26T22:05

2021-08-26T22:05

экономика

всемирный банк

мвф

антон силуанов

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735365667_0:138:3222:1950_1920x0_80_0_0_df91043edd5f851af974072bf17a1ca0.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, необходимы совместные меры для снижения факторов перегрева экономики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС."Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.Министр также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. "Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – подчеркнул он.Следующую встречу финансового трека БРИКС планируется провести "на полях" годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2021 года.

https://ria.ru/20210824/mvf-1746961971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, всемирный банк, мвф, антон силуанов, брикс, россия