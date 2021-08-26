https://ria.ru/20210826/plavanie-1747360739.html

Бесплатную программу обучения детей плаванию разработают в Подмосковье

Бесплатную программу обучения детей плаванию разработают в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2021

Бесплатную программу обучения детей плаванию разработают в Подмосковье

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова объявила о создании бесплатной программы по плаванию для детей по причине растущего в регионе показателя числа... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:32

2021-08-26T15:32

2021-08-26T15:33

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова объявила о создании бесплатной программы по плаванию для детей по причине растущего в регионе показателя числа утонувших детей, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка региона."По данным МЧС, с начала лета в России утонуло более тысячи человек, четверть из которых – дети. Несмотря на то, что статистика по утоплениям год от года улучшается, процент утонувших детей в ней в последние два года в целом по стране растет. Ситуация в Подмосковье, к сожалению, подтверждает эту тенденцию", - цитирует слова Мишоновой пресс-служба.По данным ведомства, исследование, проведенное среди подмосковных родителей по инициативе детского омбудсмена пострадавших на водоемах детей показал, что около трети из них не умели плавать."В ближайшее время по нашей инициативе министерством образования совместно с министерством спорта Московской области будет разработана программа, которая позволит увеличить охват детей, обучающихся плаванию и безопасному поведению на воде бесплатно, в том числе в рамках уроков физкультуры," - сообщила Мишонова. -0-

https://ria.ru/20210809/shkoly-1745043044.html

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московская область (подмосковье), ксения мишонова, россия