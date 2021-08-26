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Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания
Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания - РИА Новости, 26.08.2021
Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания
Партнерское соглашение с Всероссийским военно-патриотическим движением ЮНАРМИЯ заключил Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:39
2021-08-26T12:39
новости компаний - экономика
новикомбанк
юнармия
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Партнерское соглашение с Всероссийским военно-патриотическим движением ЮНАРМИЯ заключил Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба банка.Подписанное в рамках проходящего в подмосковной Кубинке форума "Армия-2021" соглашение нацелено на развитие системы патриотического воспитания, популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Также совместными усилиями организации будут содействовать формированию профессиональной ориентации детей и подростков на получение инженерно-технических специальностей.Пресс-служба напоминает, что в октябре 2020 года Новикомбанк совместно с Воронежским отделением СоюзМаша заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением ЮНАРМИИ.По словам лидера ЮНАРМИИ Никиты Нагорного, Новикомбанк - проверенный партнер."Мы "обкатали" коллаборацию в Воронеже, где был организован ряд совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Банк передал в региональный штаб ЮНАРМИИ учебные пособия, книги и образовательные материалы для проведения занятий. А в преддверии Дня Победы Новикомбанк обеспечил юнармейцев Воронежа защитными масками с уникальным дизайном. Молодые люди смогли поздравить ветеранов, соблюдая все меры предосторожности", - сказал Нагорный, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, юнармия, форум "армия — 2021"
12:39 26.08.2021
 

Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк поможет развитию патриотического воспитания
Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Партнерское соглашение с Всероссийским военно-патриотическим движением ЮНАРМИЯ заключил Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба банка.
Подписанное в рамках проходящего в подмосковной Кубинке форума "Армия-2021" соглашение нацелено на развитие системы патриотического воспитания, популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Также совместными усилиями организации будут содействовать формированию профессиональной ориентации детей и подростков на получение инженерно-технических специальностей.
"Поддержка социальных инициатив – одна из приоритетных составляющих корпоративной политики Новикомбанка. Для нашей организации имеет большое значение участие в реализации государственной молодежной политики. Мы намерены оказывать полное содействие "ЮАРМИИ" в работе, направленной на патриотическое воспитание детей и подростков, поддержку молодых кадров, профориентацию и популяризацию инженерных и рабочих профессий. Впереди у нас много интересных проектов", - сказала председатель правления Новикомбанка.
Пресс-служба напоминает, что в октябре 2020 года Новикомбанк совместно с Воронежским отделением СоюзМаша заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением ЮНАРМИИ.
По словам лидера ЮНАРМИИ Никиты Нагорного, Новикомбанк - проверенный партнер.
"Мы "обкатали" коллаборацию в Воронеже, где был организован ряд совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Банк передал в региональный штаб ЮНАРМИИ учебные пособия, книги и образовательные материалы для проведения занятий. А в преддверии Дня Победы Новикомбанк обеспечил юнармейцев Воронежа защитными масками с уникальным дизайном. Молодые люди смогли поздравить ветеранов, соблюдая все меры предосторожности", - сказал Нагорный, слова которого цитирует пресс-служба банка.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:33
Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанкЮнармияФорум "Армия — 2021"
 
 
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