https://ria.ru/20210826/patriotizm-1747324870.html

Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания

Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания - РИА Новости, 26.08.2021

Новикомбанк поможет развитию патриотического воспитания

Партнерское соглашение с Всероссийским военно-патриотическим движением ЮНАРМИЯ заключил Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:39

2021-08-26T12:39

2021-08-26T12:39

новости компаний - экономика

новикомбанк

юнармия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Партнерское соглашение с Всероссийским военно-патриотическим движением ЮНАРМИЯ заключил Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба банка.Подписанное в рамках проходящего в подмосковной Кубинке форума "Армия-2021" соглашение нацелено на развитие системы патриотического воспитания, популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Также совместными усилиями организации будут содействовать формированию профессиональной ориентации детей и подростков на получение инженерно-технических специальностей.Пресс-служба напоминает, что в октябре 2020 года Новикомбанк совместно с Воронежским отделением СоюзМаша заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением ЮНАРМИИ.По словам лидера ЮНАРМИИ Никиты Нагорного, Новикомбанк - проверенный партнер."Мы "обкатали" коллаборацию в Воронеже, где был организован ряд совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Банк передал в региональный штаб ЮНАРМИИ учебные пособия, книги и образовательные материалы для проведения занятий. А в преддверии Дня Победы Новикомбанк обеспечил юнармейцев Воронежа защитными масками с уникальным дизайном. Молодые люди смогли поздравить ветеранов, соблюдая все меры предосторожности", - сказал Нагорный, слова которого цитирует пресс-служба банка.

https://ria.ru/20210819/soglasheniya-1746360382.html

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новости компаний - экономика, новикомбанк, юнармия, форум "армия — 2021"