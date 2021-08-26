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В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками
В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 26.08.2021
В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела в среду со стороны вооруженных сил Украины... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:42
2021-08-26T10:42
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела в среду со стороны вооруженных сил Украины села Калиново-Борщеватое, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики 25 августа обстреляли из стрелкового оружия подконтрольный Народной милиции ЛНР село Калиново-Борщеватое."В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель пресс-службы.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210822/lnr-1746736397.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:42 26.08.2021
 
В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками

В ЛНР заявили о ранении сотрудника Народной милиции при обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела в среду со стороны вооруженных сил Украины села Калиново-Борщеватое, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики 25 августа обстреляли из стрелкового оружия подконтрольный Народной милиции ЛНР село Калиново-Борщеватое.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 12:04
ЛНР зафиксировала украинский комплекс РЭБ у поселка Счастье
"В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель пресс-службы.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 08:13
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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