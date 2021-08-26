https://ria.ru/20210826/obstrel-1747302929.html

В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками

В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 26.08.2021

В ЛНР заявили о ранении человека при обстреле украинскими силовиками

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела в среду со стороны вооруженных сил Украины... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:42

2021-08-26T10:42

2021-08-26T10:42

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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела в среду со стороны вооруженных сил Украины села Калиново-Борщеватое, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики 25 августа обстреляли из стрелкового оружия подконтрольный Народной милиции ЛНР село Калиново-Борщеватое."В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель пресс-службы.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210822/lnr-1746736397.html

https://ria.ru/20210825/donbass-1747133710.html

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луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр