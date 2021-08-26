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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/nenapadenie-1747333941.html
СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении
СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении
Представители движения "Талибан"* и противостоящего им антиталибского "Северного альянса" договорились о ненападении, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:22
2021-08-26T13:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
парван
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Представители движения "Талибан"* и противостоящего им антиталибского "Северного альянса" договорились о ненападении, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники."Обе стороны договорились прекратить нападения друг на друга", - сообщили источники телеканала, добавив, что встречи между делегациями талибов и "Северного альянса" последние два дня проходили в афганской провинции Парван. Собеседники телеканала добавили, что о договоренности будет объявлено во время пресс-конференции лидеров талибов и "Северного альянса".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, парван
13:22 26.08.2021
 
СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении

Geo TV: представители "Талибана"* и антиталибского "Северного альянса" договорились о ненападении

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Представители движения "Талибан"* и противостоящего им антиталибского "Северного альянса" договорились о ненападении, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.
"Обе стороны договорились прекратить нападения друг на друга", - сообщили источники телеканала, добавив, что встречи между делегациями талибов и "Северного альянса" последние два дня проходили в афганской провинции Парван. Собеседники телеканала добавили, что о договоренности будет объявлено во время пресс-конференции лидеров талибов и "Северного альянса".
Подготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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На Западе опасаются: талибы могут добить экономику США
Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".
В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПарван
 
 
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