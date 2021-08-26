https://ria.ru/20210826/nenapadenie-1747333941.html

СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении

СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ: талибы и их противники в Афганистане договорились о ненападении

Представители движения "Талибан"* и противостоящего им антиталибского "Северного альянса" договорились о ненападении, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:22

2021-08-26T13:22

2021-08-26T13:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

парван

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Представители движения "Талибан"* и противостоящего им антиталибского "Северного альянса" договорились о ненападении, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники."Обе стороны договорились прекратить нападения друг на друга", - сообщили источники телеканала, добавив, что встречи между делегациями талибов и "Северного альянса" последние два дня проходили в афганской провинции Парван. Собеседники телеканала добавили, что о договоренности будет объявлено во время пресс-конференции лидеров талибов и "Северного альянса".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210826/kabul-1747315494.html

https://ria.ru/20210826/dollar-1747244761.html

афганистан

парван

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в мире, талибан, афганистан, парван