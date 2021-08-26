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Археологи нашли в Испании крупнейший охотничий лагерь неандертальцев
Археологи нашли в Испании крупнейший охотничий лагерь неандертальцев - РИА Новости, 26.08.2021
Археологи нашли в Испании крупнейший охотничий лагерь неандертальцев
Испанские археологи обнародовали результаты раскопок в пещере Навальмаильо в центральной части Испании. Авторы установили, что это было не постоянное поселение, РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:38
2021-08-26T15:38
2021-08-26T16:41
наука
испания
биология
неандертальцы
археология
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Испанские археологи обнародовали результаты раскопок в пещере Навальмаильо в центральной части Испании. Авторы установили, что это было не постоянное поселение, а огромный охотничий лагерь неандертальцев, крупнейший на Пиренейском полуострове. Ученые нашли множество костей крупных животных, на которых охотились древние люди. Статья опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.Пещера Навальмаильо в муниципалитете Пинилья-дель-Валье провинции Мадрид, крупнейшая в регионе палеолитическая стоянка возрастом около 76 тысяч лет и площадью более 300 квадратных метров, привлекает внимание археологов давно. Ранее ученые установили, что древние люди здесь занимались изготовлением каменных орудий, регулярно разводили огонь, но, для чего служила стоянка, до сих пор не было точно известно.Теперь же археологи нашли множество костей животных со следами разделки и пришли к выводу, что здесь располагался охотничий лагерь неандертальцев, которые использовали это место в качестве перевалочной базы между районами охоты и местами постоянных поселений.Авторы считают, что представители разных отрядов первобытных охотников сносили сюда свою добычу и здесь обрабатывали ее для дальнейшего потребления. Археологи установили, что объектами охоты для неандертальцев были в первую очередь крупные представители копытных — дикие быки и олени."Мы смогли показать с высокой степенью достоверности, что неандертальцы Навальмаильо в основном охотились на крупных рогатых животных, обрабатывали свою добычу в одном месте, а потом переносили для потребления в другое. Это очень интересный момент, так как такое поведение весьма необычно", — приводятся в пресс-релизе Национального центра исследований эволюции человека (CENIEH) слова ведущего автора исследования Абеля Моклана (Abel Moclán).Основанием для таких выводов послужили результаты большого комплекса зооархеологических и тафономических исследований, обработанные с помощью современных статистических методов, основанных на приемах машинного обучения.
https://ria.ru/20210825/gerkulanum-1747233179.html
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испания, биология, неандертальцы, археология
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Испанские археологи обнародовали результаты раскопок в пещере Навальмаильо в центральной части Испании
. Авторы установили, что это было не постоянное поселение, а огромный охотничий лагерь неандертальцев, крупнейший на Пиренейском полуострове. Ученые нашли множество костей крупных животных, на которых охотились древние люди. Статья опубликована
в журнале Quaternary Science Reviews.
Пещера Навальмаильо в муниципалитете Пинилья-дель-Валье провинции Мадрид
, крупнейшая в регионе палеолитическая стоянка возрастом около 76 тысяч лет и площадью более 300 квадратных метров, привлекает внимание археологов давно. Ранее ученые установили, что древние люди здесь занимались изготовлением каменных орудий, регулярно разводили огонь, но, для чего служила стоянка, до сих пор не было точно известно.
Теперь же археологи нашли множество костей животных со следами разделки и пришли к выводу, что здесь располагался охотничий лагерь неандертальцев, которые использовали это место в качестве перевалочной базы между районами охоты и местами постоянных поселений.
Авторы считают, что представители разных отрядов первобытных охотников сносили сюда свою добычу и здесь обрабатывали ее для дальнейшего потребления. Археологи установили, что объектами охоты для неандертальцев были в первую очередь крупные представители копытных — дикие быки и олени.
"Мы смогли показать с высокой степенью достоверности, что неандертальцы Навальмаильо в основном охотились на крупных рогатых животных, обрабатывали свою добычу в одном месте, а потом переносили для потребления в другое. Это очень интересный момент, так как такое поведение весьма необычно", — приводятся в пресс-релизе Национального центра исследований эволюции человека (CENIEH) слова ведущего автора исследования Абеля Моклана (Abel Moclán).
Основанием для таких выводов послужили результаты большого комплекса зооархеологических и тафономических исследований, обработанные с помощью современных статистических методов, основанных на приемах машинного обучения.