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https://ria.ru/20210826/medvedchuk-1747401670.html
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ - РИА Новости, 26.08.2021
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:24
2021-08-26T20:32
украина
в мире
владимир зеленский
европейский суд по правам человека (еспч)
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Он связан с грубым нарушением права на защиту, справедливый суд и личную свободу, сообщил депутат парламента от фракции политсилы Ренат Кузьмин.В середине июня Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти". В частности, он обвинил государство в политической мотивации его уголовного преследования."Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", — сказал Кузьмин.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. После этого Киевский суд отправил лидера "Оппозиционной платформы" под домашний арест, ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козака объявили в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Козака. СМИ, попавшие под ограничения, — оппозиционные к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
https://ria.ru/20210820/medvedchuk-1746578208.html
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украина, в мире, владимир зеленский, европейский суд по правам человека (еспч), виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова
18:24 26.08.2021 (обновлено: 20:32 26.08.2021)
 
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Он связан с грубым нарушением права на защиту, справедливый суд и личную свободу, сообщил депутат парламента от фракции политсилы Ренат Кузьмин.
Заседание суда по делу Виктора Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:57
На Украине завершили расследование дел против Медведчука и Козака
В середине июня Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти". В частности, он обвинил государство в политической мотивации его уголовного преследования.
"Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", — сказал Кузьмин.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. После этого Киевский суд отправил лидера "Оппозиционной платформы" под домашний арест, ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козака объявили в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Козака. СМИ, попавшие под ограничения, — оппозиционные к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:48
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
 
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Виктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньИрина Венедиктова
 
 
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