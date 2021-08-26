18:24 26.08.2021 (обновлено: 20:32 26.08.2021)
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ
Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Он связан с грубым нарушением права на защиту, справедливый суд и личную свободу, сообщил депутат парламента от фракции политсилы Ренат Кузьмин.
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В середине июня Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти". В частности, он обвинил государство в политической мотивации его уголовного преследования.
"Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", — сказал Кузьмин.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. После этого Киевский суд отправил лидера "Оппозиционной платформы" под домашний арест, ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козака объявили в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Козака. СМИ, попавшие под ограничения, — оппозиционные к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
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