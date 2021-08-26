https://ria.ru/20210826/medvedchuk-1747401670.html

Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ - РИА Новости, 26.08.2021

Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:24

2021-08-26T18:24

2021-08-26T20:32

украина

в мире

владимир зеленский

европейский суд по правам человека (еспч)

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Он связан с грубым нарушением права на защиту, справедливый суд и личную свободу, сообщил депутат парламента от фракции политсилы Ренат Кузьмин.В середине июня Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти". В частности, он обвинил государство в политической мотивации его уголовного преследования."Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", — сказал Кузьмин.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. После этого Киевский суд отправил лидера "Оппозиционной платформы" под домашний арест, ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козака объявили в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Козака. СМИ, попавшие под ограничения, — оппозиционные к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20210820/medvedchuk-1746578208.html

https://ria.ru/20210723/zhaloba-1742595813.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, владимир зеленский, европейский суд по правам человека (еспч), виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова