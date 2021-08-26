Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Старший сын Романа Малькова Андрей попросил подписчиков своего Instagram не сравнивать его с Дианой Шурыгиной.
После того как его отец женился на актрисе Анастасии Макеевой, Андрей переехал из Любляны в Москву и поселился в квартире артистки. Этот поступок многим показался хайпом. Андрей показал, что в личные сообщения ему приходят как слова поддержки, так и оскорбления.
"Людей, у которых есть свои мозги, а не люди-зомби, которые, что видят в СМИ, то и думают, очень много. Так что не думайте, что я какая-то Шурыгина 2.0. Всех обнял", — написал в ответ Мальков.
Андрей и раньше иронизировал над критикой в свой адрес. Под одной из публикаций он подписал: "Где моя премия "Продажный мальчик — 2021"?".
Комментаторы, в свою очередь, активно делятся советами, как безболезненно пережить развод родителей.
"Пройдет время, все станет на свои места. Никто не виноват, что так произошло. Взрослые люди, к сожалению, разводятся. Так бывает. Но для детей мама всегда одна. У тебя просто юношеский максимализм, это пройдет. Просто уважай обоих родителей", — отметила одна из подписчиц.
История Дианы Шурыгиной вызвала широкий резонанс после того, как девушка появилась в программе Первого канала "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования.
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