https://ria.ru/20210826/malkov-1747303562.html

Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной

Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной - РИА Новости, 26.08.2021

Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной

Старший сын Романа Малькова Андрей попросил подписчиков своего Instagram не сравнивать его с Дианой Шурыгиной. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:09

2021-08-26T11:09

2021-08-26T11:09

шоубиз

интернет

анастасия макеева

диана шурыгина

пусть говорят

знаменитости

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Старший сын Романа Малькова Андрей попросил подписчиков своего Instagram не сравнивать его с Дианой Шурыгиной.После того как его отец женился на актрисе Анастасии Макеевой, Андрей переехал из Любляны в Москву и поселился в квартире артистки. Этот поступок многим показался хайпом. Андрей показал, что в личные сообщения ему приходят как слова поддержки, так и оскорбления.Андрей и раньше иронизировал над критикой в свой адрес. Под одной из публикаций он подписал: "Где моя премия "Продажный мальчик — 2021"?".Комментаторы, в свою очередь, активно делятся советами, как безболезненно пережить развод родителей.История Дианы Шурыгиной вызвала широкий резонанс после того, как девушка появилась в программе Первого канала "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования.

https://ria.ru/20170412/1492011192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, анастасия макеева, диана шурыгина, пусть говорят, знаменитости