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Шоубиз
https://ria.ru/20210826/malkov-1747303562.html
Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной
Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной - РИА Новости, 26.08.2021
Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной
Старший сын Романа Малькова Андрей попросил подписчиков своего Instagram не сравнивать его с Дианой Шурыгиной. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:09
2021-08-26T11:09
шоубиз
интернет
анастасия макеева
диана шурыгина
пусть говорят
знаменитости
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Старший сын Романа Малькова Андрей попросил подписчиков своего Instagram не сравнивать его с Дианой Шурыгиной.После того как его отец женился на актрисе Анастасии Макеевой, Андрей переехал из Любляны в Москву и поселился в квартире артистки. Этот поступок многим показался хайпом. Андрей показал, что в личные сообщения ему приходят как слова поддержки, так и оскорбления.Андрей и раньше иронизировал над критикой в свой адрес. Под одной из публикаций он подписал: "Где моя премия "Продажный мальчик — 2021"?".Комментаторы, в свою очередь, активно делятся советами, как безболезненно пережить развод родителей.История Дианы Шурыгиной вызвала широкий резонанс после того, как девушка появилась в программе Первого канала "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования.
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интернет, анастасия макеева, диана шурыгина, пусть говорят, знаменитости
11:09 26.08.2021
 

Сын Малькова попросил не сравнивать его с Шурыгиной

© @m_a_l_k_o_vСкриншот сторис Андрея Малькова в Instagram
Скриншот сторис Андрея Малькова в Instagram
© @m_a_l_k_o_v
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Старший сын Романа Малькова Андрей попросил подписчиков своего Instagram не сравнивать его с Дианой Шурыгиной.
После того как его отец женился на актрисе Анастасии Макеевой, Андрей переехал из Любляны в Москву и поселился в квартире артистки. Этот поступок многим показался хайпом. Андрей показал, что в личные сообщения ему приходят как слова поддержки, так и оскорбления.

"Людей, у которых есть свои мозги, а не люди-зомби, которые, что видят в СМИ, то и думают, очень много. Так что не думайте, что я какая-то Шурыгина 2.0. Всех обнял", — написал в ответ Мальков.

Андрей и раньше иронизировал над критикой в свой адрес. Под одной из публикаций он подписал: "Где моя премия "Продажный мальчик — 2021"?".
Комментаторы, в свою очередь, активно делятся советами, как безболезненно пережить развод родителей.

"Пройдет время, все станет на свои места. Никто не виноват, что так произошло. Взрослые люди, к сожалению, разводятся. Так бывает. Но для детей мама всегда одна. У тебя просто юношеский максимализм, это пройдет. Просто уважай обоих родителей", — отметила одна из подписчиц.

История Дианы Шурыгиной вызвала широкий резонанс после того, как девушка появилась в программе Первого канала "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования.
Кадр из программы Пусть говорят с участием Дианы Шурыгиной
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"Верни Иуде кривой нос": как не стать жертвой травли в Сети
 
ШоубизИнтернетАнастасия МакееваДиана ШурыгинаПусть говорятЗнаменитости
 
 
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