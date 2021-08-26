Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/maks-1747335595.html
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего - РИА Новости, 26.08.2021
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего
Институт авиационного приборостроения "Навигатор" планирует на следующем авиасалоне МАКС в 2023 году совместно с "Вертолетами России" показать полеты вертолета... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:28
2021-08-26T13:32
общество
ми-171
авиасалон макс
вертолеты россии
россия
макс-2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/22/1558152297_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_3b35ea4dca07725f59cec41603bdcac0.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг – РИА Новости. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" планирует на следующем авиасалоне МАКС в 2023 году совместно с "Вертолетами России" показать полеты вертолета с полностью сенсорной интеллектуальной кабиной будущего, сообщил РИА Новости гендиректор "Навигатора" Сергей Бабуров."Нам выделяют вертолет, и, я надеюсь, на следующем МАКСе мы даже полетаем с такой кабиной. Это будет демонстратор технологий на базе вертолета Ми-171А3. Я думаю, на момент показа на МАКСе еще не будет пройден весь цикл испытаний. Мы должны понять, насколько это решение применимо и имеет будущее", - сказал он на форуме "Армия-2021".Бабуров рассказал, что новая кабина будет представлять собой полутораметровую сенсорную жк-матрицу, пульт управления между пилотами также планируется сделать сенсорным. Встроенный алгоритм полета выводит на экран коридор, в который летчик должен попасть, как в компьютерной игре, пояснил разработчик.Сейчас "Навигатор" совместно с Научно-исследовательским испытательным центром авиационно-космической медицины и военной эргономики исследует поведение лётчиков, чтобы понять, насколько удобной будет такая кабина. Проверяются все аспекты поведения пилота, чтобы сделать полет наиболее безопасным."И гражданские, и военные летчики, которые тестируют новую кабину на натурном стенде, дают самые положительные отклики. Говорят, что закабинное пространство вообще не смотрят, им достаточно только кабины, очень удобно", - добавил Бабуров.Основной технологической задачей он назвал создание дисплея. Матрицы такого размера никто не производит, поэтому "Навигатор" стыкует три матрицы в единое целое. Нужно их совместить таким образом, чтобы по бортам матриц не образовались обломки пикселей, и продумать подключение разъемов трех матриц.При этом Бабуров заверил, что новая кабина не будет неоправданно дорогой. Различные функции будут интегрированы в единые блоки."В данном решении будет совмещение функций, уменьшение количества блоков, дорогостоящих комплектующих, соответственно, и уменьшение испытаний, производственных мощностей и затрат. Меньше будет вес оборудования. Меньше вес железа, меньше затрат на это железо", - подчеркнул гендиректор "Навигатора".
https://ria.ru/20210826/vertolet-1747292702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/22/1558152297_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_11e55de4a268d21ae99fc87637839270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ми-171, авиасалон макс, вертолеты россии, россия, макс-2021
13:28 26.08.2021 (обновлено: 13:32 26.08.2021)
 
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего

Гендиректор "Навигатора" Бабуров: на МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг – РИА Новости. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" планирует на следующем авиасалоне МАКС в 2023 году совместно с "Вертолетами России" показать полеты вертолета с полностью сенсорной интеллектуальной кабиной будущего, сообщил РИА Новости гендиректор "Навигатора" Сергей Бабуров.
"Нам выделяют вертолет, и, я надеюсь, на следующем МАКСе мы даже полетаем с такой кабиной. Это будет демонстратор технологий на базе вертолета Ми-171А3. Я думаю, на момент показа на МАКСе еще не будет пройден весь цикл испытаний. Мы должны понять, насколько это решение применимо и имеет будущее", - сказал он на форуме "Армия-2021".
Бабуров рассказал, что новая кабина будет представлять собой полутораметровую сенсорную жк-матрицу, пульт управления между пилотами также планируется сделать сенсорным. Встроенный алгоритм полета выводит на экран коридор, в который летчик должен попасть, как в компьютерной игре, пояснил разработчик.
Сейчас "Навигатор" совместно с Научно-исследовательским испытательным центром авиационно-космической медицины и военной эргономики исследует поведение лётчиков, чтобы понять, насколько удобной будет такая кабина. Проверяются все аспекты поведения пилота, чтобы сделать полет наиболее безопасным.
"И гражданские, и военные летчики, которые тестируют новую кабину на натурном стенде, дают самые положительные отклики. Говорят, что закабинное пространство вообще не смотрят, им достаточно только кабины, очень удобно", - добавил Бабуров.
Основной технологической задачей он назвал создание дисплея. Матрицы такого размера никто не производит, поэтому "Навигатор" стыкует три матрицы в единое целое. Нужно их совместить таким образом, чтобы по бортам матриц не образовались обломки пикселей, и продумать подключение разъемов трех матриц.
При этом Бабуров заверил, что новая кабина не будет неоправданно дорогой. Различные функции будут интегрированы в единые блоки.
"В данном решении будет совмещение функций, уменьшение количества блоков, дорогостоящих комплектующих, соответственно, и уменьшение испытаний, производственных мощностей и затрат. Меньше будет вес оборудования. Меньше вес железа, меньше затрат на это железо", - подчеркнул гендиректор "Навигатора".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
09:32Новое оружие России
Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК
 
ОбществоМи-171Авиасалон МАКСВертолеты РоссииРоссияМАКС-2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
Лента новостейМолния