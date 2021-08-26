https://ria.ru/20210826/maks-1747335595.html
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего - РИА Новости, 26.08.2021
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего
Институт авиационного приборостроения "Навигатор" планирует на следующем авиасалоне МАКС в 2023 году совместно с "Вертолетами России" показать полеты вертолета... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:28
2021-08-26T13:28
2021-08-26T13:32
общество
ми-171
авиасалон макс
вертолеты россии
россия
макс-2021
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг – РИА Новости. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" планирует на следующем авиасалоне МАКС в 2023 году совместно с "Вертолетами России" показать полеты вертолета с полностью сенсорной интеллектуальной кабиной будущего, сообщил РИА Новости гендиректор "Навигатора" Сергей Бабуров."Нам выделяют вертолет, и, я надеюсь, на следующем МАКСе мы даже полетаем с такой кабиной. Это будет демонстратор технологий на базе вертолета Ми-171А3. Я думаю, на момент показа на МАКСе еще не будет пройден весь цикл испытаний. Мы должны понять, насколько это решение применимо и имеет будущее", - сказал он на форуме "Армия-2021".Бабуров рассказал, что новая кабина будет представлять собой полутораметровую сенсорную жк-матрицу, пульт управления между пилотами также планируется сделать сенсорным. Встроенный алгоритм полета выводит на экран коридор, в который летчик должен попасть, как в компьютерной игре, пояснил разработчик.Сейчас "Навигатор" совместно с Научно-исследовательским испытательным центром авиационно-космической медицины и военной эргономики исследует поведение лётчиков, чтобы понять, насколько удобной будет такая кабина. Проверяются все аспекты поведения пилота, чтобы сделать полет наиболее безопасным."И гражданские, и военные летчики, которые тестируют новую кабину на натурном стенде, дают самые положительные отклики. Говорят, что закабинное пространство вообще не смотрят, им достаточно только кабины, очень удобно", - добавил Бабуров.Основной технологической задачей он назвал создание дисплея. Матрицы такого размера никто не производит, поэтому "Навигатор" стыкует три матрицы в единое целое. Нужно их совместить таким образом, чтобы по бортам матриц не образовались обломки пикселей, и продумать подключение разъемов трех матриц.При этом Бабуров заверил, что новая кабина не будет неоправданно дорогой. Различные функции будут интегрированы в единые блоки."В данном решении будет совмещение функций, уменьшение количества блоков, дорогостоящих комплектующих, соответственно, и уменьшение испытаний, производственных мощностей и затрат. Меньше будет вес оборудования. Меньше вес железа, меньше затрат на это железо", - подчеркнул гендиректор "Навигатора".
https://ria.ru/20210826/vertolet-1747292702.html
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РИА Новости
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общество, ми-171, авиасалон макс, вертолеты россии, россия, макс-2021
13:28 26.08.2021 (обновлено: 13:32 26.08.2021)
На МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего
Гендиректор "Навигатора" Бабуров: на МАКС-2023 покажут вертолет с интеллектуальной кабиной будущего
КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг – РИА Новости.
Институт авиационного приборостроения "Навигатор" планирует на следующем авиасалоне МАКС в 2023 году совместно с "Вертолетами России
" показать полеты вертолета с полностью сенсорной интеллектуальной кабиной будущего, сообщил РИА Новости гендиректор "Навигатора" Сергей Бабуров.
"Нам выделяют вертолет, и, я надеюсь, на следующем МАКСе мы даже полетаем с такой кабиной. Это будет демонстратор технологий на базе вертолета Ми-171А3
. Я думаю, на момент показа на МАКСе еще не будет пройден весь цикл испытаний. Мы должны понять, насколько это решение применимо и имеет будущее", - сказал он на форуме "Армия-2021".
Бабуров рассказал, что новая кабина будет представлять собой полутораметровую сенсорную жк-матрицу, пульт управления между пилотами также планируется сделать сенсорным. Встроенный алгоритм полета выводит на экран коридор, в который летчик должен попасть, как в компьютерной игре, пояснил разработчик.
Сейчас "Навигатор" совместно с Научно-исследовательским испытательным центром авиационно-космической медицины и военной эргономики исследует поведение лётчиков, чтобы понять, насколько удобной будет такая кабина. Проверяются все аспекты поведения пилота, чтобы сделать полет наиболее безопасным.
"И гражданские, и военные летчики, которые тестируют новую кабину на натурном стенде, дают самые положительные отклики. Говорят, что закабинное пространство вообще не смотрят, им достаточно только кабины, очень удобно", - добавил Бабуров.
Основной технологической задачей он назвал создание дисплея. Матрицы такого размера никто не производит, поэтому "Навигатор" стыкует три матрицы в единое целое. Нужно их совместить таким образом, чтобы по бортам матриц не образовались обломки пикселей, и продумать подключение разъемов трех матриц.
При этом Бабуров заверил, что новая кабина не будет неоправданно дорогой. Различные функции будут интегрированы в единые блоки.
"В данном решении будет совмещение функций, уменьшение количества блоков, дорогостоящих комплектующих, соответственно, и уменьшение испытаний, производственных мощностей и затрат. Меньше будет вес оборудования. Меньше вес железа, меньше затрат на это железо", - подчеркнул гендиректор "Навигатора".