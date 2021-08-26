https://ria.ru/20210826/london-1747328723.html

В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах

В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах - РИА Новости, 26.08.2021

В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах

Полиция Лондона задержала мужчину за порчу продуктов в супермаркетах, говорится в сообщении полиции. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:57

2021-08-26T12:57

2021-08-26T12:57

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ЛОНДОН , 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона задержала мужчину за порчу продуктов в супермаркетах, говорится в сообщении полиции."Полиция задержала мужчину в районе Хаммерсмит и Фулхэм по подозрению в порче товаров с намерением причинить общественный вред после того, как продукты питания в супермаркетах были уколоты иглами", - отмечается в сообщении.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления в среду около 19.40 (21.40 мск) после сообщения о том, что мужчина выкрикивал оскорбления в адрес людей на улице. Сообщается, что мужчина зашел в три супермаркета (Little Waitrose, Sainsbury's Local и Tesco Express) на Фулхэм Палас Роуд и ввел в продукты питания несколько игл.Супермаркеты закрылись, а мужчина был задержан полицией.Там добавили, что группа по охране окружающей среды местных органов власти работает с пострадавшими филиалами супермаркетов, а покупателям рекомендуется в качестве меры предосторожности избавиться от любых продуктов, купленных в этих супермаркетах в среду вечером.Случаи с обнаружением игл в продуктах питания в последние годы фиксировались и в других странах. В частности, в Австралии летом прошлого года были найдены иглы в клубнике и авокадо, а в буханке хлеба - канцелярские кнопки. До этого, в сентябре 2018 года, австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах.

https://ria.ru/20200706/1573936173.html

https://ria.ru/20180923/1529164181.html

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лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австралия, лондон, tesco