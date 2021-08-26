В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах
Лондонские полицейские задержали мужчину, втыкавшего иглы в мясо в супермаркетах
ЛОНДОН , 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона задержала мужчину за порчу продуктов в супермаркетах, говорится в сообщении полиции.
"Полиция задержала мужчину в районе Хаммерсмит и Фулхэм по подозрению в порче товаров с намерением причинить общественный вред после того, как продукты питания в супермаркетах были уколоты иглами", - отмечается в сообщении.
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Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления в среду около 19.40 (21.40 мск) после сообщения о том, что мужчина выкрикивал оскорбления в адрес людей на улице. Сообщается, что мужчина зашел в три супермаркета (Little Waitrose, Sainsbury's Local и Tesco Express) на Фулхэм Палас Роуд и ввел в продукты питания несколько игл.
Супермаркеты закрылись, а мужчина был задержан полицией.
"Предполагается, что среди поврежденных продуктов - обработанное мясо и блюда для приготовления в микроволновой печи. В настоящее время неизвестно, сколько предметов было загрязнено или чем. Проводится расследование, чтобы установить, затронул ли инцидент другие предприятия в этом районе", - отметили в полиции.
Там добавили, что группа по охране окружающей среды местных органов власти работает с пострадавшими филиалами супермаркетов, а покупателям рекомендуется в качестве меры предосторожности избавиться от любых продуктов, купленных в этих супермаркетах в среду вечером.
Случаи с обнаружением игл в продуктах питания в последние годы фиксировались и в других странах. В частности, в Австралии летом прошлого года были найдены иглы в клубнике и авокадо, а в буханке хлеба - канцелярские кнопки. До этого, в сентябре 2018 года, австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах.
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