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В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах
В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах - РИА Новости, 26.08.2021
В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах
Полиция Лондона задержала мужчину за порчу продуктов в супермаркетах, говорится в сообщении полиции. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:57
2021-08-26T12:57
в мире
австралия
лондон
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ЛОНДОН , 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона задержала мужчину за порчу продуктов в супермаркетах, говорится в сообщении полиции."Полиция задержала мужчину в районе Хаммерсмит и Фулхэм по подозрению в порче товаров с намерением причинить общественный вред после того, как продукты питания в супермаркетах были уколоты иглами", - отмечается в сообщении.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления в среду около 19.40 (21.40 мск) после сообщения о том, что мужчина выкрикивал оскорбления в адрес людей на улице. Сообщается, что мужчина зашел в три супермаркета (Little Waitrose, Sainsbury's Local и Tesco Express) на Фулхэм Палас Роуд и ввел в продукты питания несколько игл.Супермаркеты закрылись, а мужчина был задержан полицией.Там добавили, что группа по охране окружающей среды местных органов власти работает с пострадавшими филиалами супермаркетов, а покупателям рекомендуется в качестве меры предосторожности избавиться от любых продуктов, купленных в этих супермаркетах в среду вечером.Случаи с обнаружением игл в продуктах питания в последние годы фиксировались и в других странах. В частности, в Австралии летом прошлого года были найдены иглы в клубнике и авокадо, а в буханке хлеба - канцелярские кнопки. До этого, в сентябре 2018 года, австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах.
https://ria.ru/20200706/1573936173.html
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в мире, австралия, лондон, tesco
12:57 26.08.2021
 
В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах

Лондонские полицейские задержали мужчину, втыкавшего иглы в мясо в супермаркетах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолицейский в Лондоне
Полицейский в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛОНДОН , 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона задержала мужчину за порчу продуктов в супермаркетах, говорится в сообщении полиции.
"Полиция задержала мужчину в районе Хаммерсмит и Фулхэм по подозрению в порче товаров с намерением причинить общественный вред после того, как продукты питания в супермаркетах были уколоты иглами", - отмечается в сообщении.
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Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления в среду около 19.40 (21.40 мск) после сообщения о том, что мужчина выкрикивал оскорбления в адрес людей на улице. Сообщается, что мужчина зашел в три супермаркета (Little Waitrose, Sainsbury's Local и Tesco Express) на Фулхэм Палас Роуд и ввел в продукты питания несколько игл.
Супермаркеты закрылись, а мужчина был задержан полицией.
"Предполагается, что среди поврежденных продуктов - обработанное мясо и блюда для приготовления в микроволновой печи. В настоящее время неизвестно, сколько предметов было загрязнено или чем. Проводится расследование, чтобы установить, затронул ли инцидент другие предприятия в этом районе", - отметили в полиции.
Там добавили, что группа по охране окружающей среды местных органов власти работает с пострадавшими филиалами супермаркетов, а покупателям рекомендуется в качестве меры предосторожности избавиться от любых продуктов, купленных в этих супермаркетах в среду вечером.
Случаи с обнаружением игл в продуктах питания в последние годы фиксировались и в других странах. В частности, в Австралии летом прошлого года были найдены иглы в клубнике и авокадо, а в буханке хлеба - канцелярские кнопки. До этого, в сентябре 2018 года, австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах.
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