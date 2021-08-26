https://ria.ru/20210826/leto-1747364193.html
Москвичей предупредили о возвращении летней погоды
Москвичей предупредили о возвращении летней погоды - РИА Новости, 26.08.2021
Москвичей предупредили о возвращении летней погоды
В последние дни лета в Москву и область вернется теплая погода, осадки маловероятны, сообщил Гидрометцентр. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:48
2021-08-26T15:48
2021-08-26T16:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744392185_0:222:3031:1927_1920x0_80_0_0_5ee1c9acff5f4fa248fc764b862f7494.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В последние дни лета в Москву и область вернется теплая погода, осадки маловероятны, сообщил Гидрометцентр."Приземные прогностические карты показывают, что уже совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион", — говорится в сообщении синоптиков.Специалисты подчеркнули, что в выходные и начале следующей недели в столичном регионе будет ясная погода, а температура окажется выше нормы.Так, в пятницу в Москве ожидается до 24 градусов тепла, а в Подмосковье до плюс 26, в воскресенье — до плюс 26 и 27 соответственно. В понедельник и вторник воздух днем прогреется до 20-27 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 14-15 градусов.Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал "мажорную" погоду в последнюю неделю августа.
https://ria.ru/20210825/zamorozki-1747138164.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744392185_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_de972a224c75fee478c972394077ca8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
15:48 26.08.2021 (обновлено: 16:25 26.08.2021)
Москвичей предупредили о возвращении летней погоды
В Гидрометцентре назвали москвичам сроки возвращения летней погоды