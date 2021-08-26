https://ria.ru/20210826/leto-1747364193.html

Москвичей предупредили о возвращении летней погоды

Москвичей предупредили о возвращении летней погоды - РИА Новости, 26.08.2021

Москвичей предупредили о возвращении летней погоды

В последние дни лета в Москву и область вернется теплая погода, осадки маловероятны, сообщил Гидрометцентр. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:48

2021-08-26T15:48

2021-08-26T16:25

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В последние дни лета в Москву и область вернется теплая погода, осадки маловероятны, сообщил Гидрометцентр."Приземные прогностические карты показывают, что уже совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион", — говорится в сообщении синоптиков.Специалисты подчеркнули, что в выходные и начале следующей недели в столичном регионе будет ясная погода, а температура окажется выше нормы.Так, в пятницу в Москве ожидается до 24 градусов тепла, а в Подмосковье до плюс 26, в воскресенье — до плюс 26 и 27 соответственно. В понедельник и вторник воздух днем прогреется до 20-27 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 14-15 градусов.Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал "мажорную" погоду в последнюю неделю августа.

https://ria.ru/20210825/zamorozki-1747138164.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода