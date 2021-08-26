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В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года
В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года - РИА Новости, 26.08.2021
В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным и исторически некорректным заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, шутливо... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:22
2021-08-26T13:22
в мире
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москва
владимир зеленский
верховная рада украины
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным и исторически некорректным заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, шутливо предрекшего приватизацию Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси.Президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину независимости Украины подписал указ о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности, который будут отмечать в день крещения Киевской Руси-Украины 28 июля. Лавров пошутил, что можно ожидать присвоения украинскими властями и праздника Нового года."Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.По его словам, Украина была, есть и будет, а "попытки Москвы как исторической периферии называться центром (Киевской Руси – ред.) не новы"."Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства", - добавил министр.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747188925.html
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в мире, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия
13:22 26.08.2021
 
В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал шутку Лаврова о "приватизации" Нового года неуместной

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным и исторически некорректным заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, шутливо предрекшего приватизацию Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси.
Президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину независимости Украины подписал указ о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности, который будут отмечать в день крещения Киевской Руси-Украины 28 июля. Лавров пошутил, что можно ожидать присвоения украинскими властями и праздника Нового года.
"Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.
По его словам, Украина была, есть и будет, а "попытки Москвы как исторической периферии называться центром (Киевской Руси – ред.) не новы".
"Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства", - добавил министр.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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