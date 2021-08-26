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РЖД с седьмого сентября запустит новый маршрут "Ласточек" на юге России
РЖД с седьмого сентября запустит новый маршрут "Ласточек" на юге России - РИА Новости, 26.08.2021
РЖД с седьмого сентября запустит новый маршрут "Ласточек" на юге России
РЖД с 7 сентября запускают "Ласточки" на новом пассажирском маршруте Назрань - Минеральные Воды, сообщает компания. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:02
2021-08-26T19:02
2021-08-26T19:09
технологии
назрань
краснодарский край
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. РЖД с 7 сентября запускают "Ласточки" на новом пассажирском маршруте Назрань - Минеральные Воды, сообщает компания."Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути - 2,5 часа против 4 часов на поезде сейчас", - говорится в официальном Telegram-канале компании.Новый поезд будет удобен жителям и туристам из Ставропольского края, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также из Ростовской области и Краснодарского края, для которых предусмотрена удобная стыковка поездов.Поезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкими сиденьями, розетками для подзарядки гаджетов, а также экологически чистыми туалетными комплексами и другими сервисами."Приобрести билеты можно у нас на сайте, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" (для iOS и Android) и в кассах. Стоимость билета - 760 рублей, действуют различные скидки", - добавляют в РЖД.
https://ria.ru/20210824/otdykh-1746995445.html
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технологии, назрань, краснодарский край, минеральные воды, ржд, apple ios, google android, telegram (приложение)
19:02 26.08.2021 (обновлено: 19:09 26.08.2021)
РЖД с седьмого сентября запустит новый маршрут "Ласточек" на юге России
РЖД с седьмого сентября запустит "Ласточек" на маршруте Назрань - Минеральные Воды