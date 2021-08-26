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"Квартал поэтов" появится в центре Москвы у метро "Достоевская"
"Квартал поэтов" появится в центре Москвы у метро "Достоевская" - РИА Новости, 26.08.2021
"Квартал поэтов" появится в центре Москвы у метро "Достоевская"
Арт-пространство "Квартал поэтов" появится в центре Москвы у метро "Достоевская", работы выполнены на 90%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:30
2021-08-26T18:30
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Арт-пространство "Квартал поэтов" появится в центре Москвы у метро "Достоевская", работы выполнены на 90%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Современное и удобное арт-пространство в духе конструктивизма появится в центре столицы. Недалеко от метро "Достоевская" создаем "Квартал поэтов" – новую точку притяжения в Тверском районе для поклонников искусства", - говорится в сообщении.Отмечается, что здесь появятся тематические кластеры, посвященные русской культуре: новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. В нем установят арт-инсталяцию "Неизвестному поэту" и стену из кортена – стали с эффектом ржавчины – с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров. Также там появятся прогулочные зоны и площадки для отдыха, сцена-трансформер во дворе "Есенин-центра" для выступлений, лекций и мастер-классов, а ещё 9 композиций и 8 фигур-силуэтов из кортена."Обновим покрытие тротуаров и прилегающих проездов, приведем в порядок газоны, разобьем цветники, дополнительно высадим деревья и кустарники, установим новые опоры освещения. Работы по созданию уникального "Квартала поэтов" выполнены на 90%",- говорится в сообщении.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Арт-пространство "Квартал поэтов" появится в центре Москвы
у метро "Достоевская", работы выполнены на 90%, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Современное и удобное арт-пространство в духе конструктивизма появится в центре столицы. Недалеко от метро "Достоевская" создаем "Квартал поэтов" – новую точку притяжения в Тверском районе для поклонников искусства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что здесь появятся тематические кластеры, посвященные русской культуре: новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. В нем установят арт-инсталяцию "Неизвестному поэту" и стену из кортена – стали с эффектом ржавчины – с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров. Также там появятся прогулочные зоны и площадки для отдыха, сцена-трансформер во дворе "Есенин-центра" для выступлений, лекций и мастер-классов, а ещё 9 композиций и 8 фигур-силуэтов из кортена.
"Обновим покрытие тротуаров и прилегающих проездов, приведем в порядок газоны, разобьем цветники, дополнительно высадим деревья и кустарники, установим новые опоры освещения. Работы по созданию уникального "Квартала поэтов" выполнены на 90%",- говорится в сообщении.